Phó chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan gặp Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc

Phó chủ tịch Quốc dân đảng (KMT) Trương Vinh Cung đã gặp Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp, tương đương Mặt trận tổ quốc) Vương Hỗ Ninh trong ngày khai mạc Hội nghị Văn hóa Trung Hoa xuyên eo biển lần thứ 3 tại Bắc Kinh, theo tờ South China Morning Post. KMT là đảng đối lập chính ở Đài Loan.

Phó chủ tịch Quốc dân đảng Trương Vinh Cung (trái) gặp Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hỗ Ninh tại Bắc Kinh ngày 11.5 Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Tờ United Daily News (có trụ sở tại Đài Loan) dẫn lời ông Vương cho hay hội nghị này cho thấy người dân hai bên eo biển Đài Loan cùng chia sẻ niềm tin rằng lãnh thổ không được chia cắt và dân tộc không được tan rã. Ông nhấn mạnh người dân hai bên đều muốn bảo vệ, kế thừa và phát huy văn hóa Trung Hoa.

Đáp lại, ông Trương nói rằng từ quan điểm văn hóa, "người dân hai bên đều là người Trung Quốc và là người một nhà". Ông nói thêm rằng theo khuôn khổ pháp lý hiện hành, chỉ có một Trung Quốc và quan hệ giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan không phải là mối quan hệ giữa hai nhà nước.

"Chỉ cần chúng ta tận dụng thực tế này và khôi phục lại các cơ chế tham vấn xuyên eo biển, sẽ có một nền tảng chính trị [cho sự phát triển hòa bình]", ông Trương nhấn mạnh.

Hội nghị nói trên, với chủ đề "văn hóa chung, huyết thống được kết nối", sẽ kéo dài đến ngày 13.5. Hội nghị bao gồm một loạt diễn đàn, triển lãm và chuyến thăm.

Sự kiện này diễn ra sau khi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Chủ tịch KMT Trịnh Lệ Văn tại Bắc Kinh vào ngày 10.4, theo Tân Hoa xã.