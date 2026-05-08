Đài Loan sẽ chi gần 25 tỉ USD để mua vũ khí Mỹ

Phe đối lập gồm Quốc dân đảng (KMT) và đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) đã sử dụng đa số ghế trong Viện Lập pháp Đài Loan để thông qua dự luật ngân sách với 2 điều khoản tài trợ chính, theo Hãng tin CNA.

Một điều khoản dành 300 tỉ Đài tệ cho gói bán vũ khí đã được Mỹ phê duyệt cho Đài Loan vào ngày 17.12.2025, và điều khoản còn lại dành 480 tỉ Đài tệ cho một gói vũ khí dự kiến sẽ được Washington công bố trong tương lai.

Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) được trưng bày tại một cuộc triển lãm ở Đài Bắc (Đài Loan) vào ngày 17.9.2025 Ảnh: AFP

Gói vũ khí đã được Mỹ phê duyệt bao gồm Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), pháo tự hành M109A7, tên lửa TOW 2B, các mẫu máy bay không người lái Altius-700M và 600, và tên lửa chống tăng Javelin.

Dự luật không nêu rõ các mặt hàng mà Đài Loan dự kiến sẽ mua từ Mỹ trong tương lai, nhưng đã vạch ra các nhóm thiết bị lớn, gồm "các hệ thống chống máy bay không người lái tích hợp tiêu diệt mục tiêu mềm và cứng", tên lửa phòng không và chống đạn đạo, hệ thống phòng không tầm trung và tầm thấp, và chương trình bổ sung kho dự trữ tên lửa chống tăng thời chiến.

Dù chưa rõ liệu Viện Lập pháp Đài Loan có thông qua những đề xuất về gói vũ khí bổ sung hay không, nhưng các nghị viên thuộc KMT và TPP sáng nay đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những thương vụ vũ khí sắp tới.

Trước đó, phe đối lập đã bác bỏ dự luật chi tiêu quân sự trị giá 1.250 tỉ Đài tệ do chính quyền thuộc đảng Dân tiến (DPP) cầm quyền đề xuất.

Dự luật này bị bác bỏ đồng nghĩa với việc sẽ không có kinh phí trong dự luật ngân sách vừa được thông qua cho các sáng kiến lớn liên quan ngành công nghiệp quân sự ở Đài Loan, trong đó có kế hoạch tăng cường năng lực sản xuất máy bay không người lái, theo CNA.