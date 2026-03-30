Thế giới

Nhóm nghị sĩ Mỹ giục Đài Loan phê chuẩn ngân sách phòng vệ 40 tỉ USD

Thụy Miên
30/03/2026 15:23 GMT+7

Trong chuyến thăm Đài Loan hôm nay 30.3, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã thúc giục hòn đảo thông qua dự thảo ngân sách bổ sung cho lực lượng phòng vệ trị giá 40 tỉ USD để đầu tư nhiều hơn vào năng lực phòng thủ.

Đoàn nghị sĩ Mỹ (4 người ở giữa) thăm Đài Loan ngày 30.3

ảnh: reuters

Gói dự thảo bổ sung chi tiêu cho lực lượng phòng vệ Đài Loan do nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức đề xuất đang lâm vào tình trạng bế tắc tại cơ quan lập pháp, theo Reuters hôm 30.3.

Thượng nghị sĩ Mỹ John Curtis đã dẫn đầu phái đoàn nghị sĩ lưỡng đảng đến Đài Bắc, mang theo thông điệp ủng hộ lâu dài đối với hòn đảo.

"Chúng tôi có mặt ở đây nhằm khẳng định thông điệp đó và chứng minh với người dân Đài Loan rằng chúng ta cùng nhau là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và đoàn kết trên khắp thế giới", Thượng nghị sĩ Curtis phát biểu tại cuộc họp báo sau khi gặp nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức.

Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ của bản thân đối với gói ngân sách đặc biệt này, và khẳng định các đồng nghiệp của ông ở thủ đô Washington cũng đang theo dõi sát sao.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng, khi chúng tôi đầu tư vào khu vực này của thế giới, các bạn cũng đẩy mạnh đầu tư", ông Curtis nhấn mạnh.

Trong khi đó, cơ quan lập pháp do phe đối lập chiếm đa số vẫn tiếp tục tranh luận về đề xuất ngân sách bổ sung, dù đã phê chuẩn việc ký kết 4 thương vụ mua vũ khí của Mỹ trị giá khoảng 9 tỉ USD trước khi ngân sách được thông qua.

Tham gia buổi họp báo còn có ông Raymond Greene, đại diện cấp cao của Mỹ tại Đài Loan, và ông Ngô Chiêu Nhiếp, người đứng đầu Hội đồng An ninh Đài Loan.

Mỹ đang mạnh mẽ ủng hộ nỗ lực của nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức nhằm tăng cường năng lực phòng vệ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy các đồng minh và đối tác gia tăng chi tiêu quân sự.

Reuters dẫn lời một số nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ hiện chuẩn bị cho thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan trị giá khoảng 14 tỉ USD.

Trong một diễn biến liên quan, Tân Hoa xã cùng ngày đưa tin Bắc Kinh đã mời bà Trịnh Lệ Văn, Chủ tịch Quốc dân đảng (KMT) đối lập ở Đài Loan, thăm Trung Quốc vào tháng 4.

Chuyến thăm bắt đầu từ ngày 7.4 đến 12.4, đến Bắc Kinh, Thượng Hải và tỉnh Giang Tô. Phía Quốc dân đảng đã nhận lời mời.

