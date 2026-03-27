Trung Quốc biến chiến đấu cơ cũ thành UAV tấn công đặt gần Đài Loan?

Hình ảnh vệ tinh về 6 căn cứ trên cho thấy những hàng máy bay có hình dạng tương tự như chiến đấu cơ J-6 lần đầu tiên được đưa vào biên chế cho không quân Trung Quốc vào thập niên 1960, theo Reuters hôm nay 27.3 dẫn lại báo cáo tháng 2 mang tên "Theo dõi sức mạnh không quân Trung Quốc" của Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Mitchell (Mỹ).

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các máy bay chiến đấu J-6 được chuyển đổi thành UAV tấn công xếp hàng tại một căn cứ không quân ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào ngày 10.3 Ảnh: Reuters

Kể từ khi được chuyển đổi thành UAV, những chiếc J-6 đã được xác định hiện diện tại 5 căn cứ ở tỉnh Phúc Kiến và một căn cứ ở tỉnh Quảng Đông, theo báo cáo trên.

Sẽ được sử dụng như tên lửa hành trình?

Nhà nghiên cứu J. Michael Dahm tại Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Mitchell cho rằng quân đội Trung Quốc (PLA) đã triển khai ít nhất 200 máy bay chiến đấu lỗi thời được chuyển đổi thành UAV đến các sân bay gần eo biển Đài Loan.

Những chiến đấu cơ được chuyển đổi thành UAV này sẽ bay vào các mục tiêu trong giai đoạn đầu của một cuộc tấn công tiềm tàng vào Đài Loan, theo ông Dahm. Ông cho rằng chúng sẽ được sử dụng giống như tên lửa hành trình hơn là UAV tự hành hoặc được điều khiển từ xa.

Các sân bay Trung Quốc gần eo biển Đài Loan nhất, nơi đặt các UAV J-6, sẽ dễ bị phản công từ Đài Loan và các đồng minh của Đài Loan trong một cuộc xung đột. "Ý tưởng là phóng tất cả các máy bay không người lái trong những giờ đầu tiên của một chiến dịch của PLA", ông Dahm bình luận.

"Chúng sẽ tấn công Đài Loan, Mỹ hoặc các mục tiêu đồng minh với số lượng lớn, làm quá tải hệ thống phòng không", ông Dahm dự đoán. Ông đã tổng hợp dữ liệu cho báo cáo từ các nguồn tình báo mở và hình ảnh vệ tinh thương mại.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Trung Quốc cũng như Đài Loan đối với báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Mitchell.

Một chiến đấu cơ J-6 đã loại biên được trưng bày ở Trung Quốc năm 2025 ảnh: reuters

"Cơn ác mộng đối với hệ thống phòng không"

Trong một cuộc xung đột tiềm tàng ở Đài Loan, Trung Quốc có thể phát động một "làn sóng tấn công lớn" gồm máy bay tấn công, tên lửa bay theo các quỹ đạo khác nhau, và UAV, theo ông Peter Layton, một nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Đại học Griffith ở Úc và là một đại tá không quân Úc đã nghỉ hưu. Ông nhận định: "Sẽ có rất nhiều thứ đa dạng cùng xuất hiện một lúc. Đó sẽ là một cơn ác mộng đối với hệ thống phòng không".

Những UAV được chuyển đổi từ J-6 không nằm trong số những UAV tiên tiến và nguy hiểm nhất của Trung Quốc, nhưng việc chống lại chúng sẽ rất tốn kém. Những loại UAV đánh chặn tốc độ cao, cỡ nhỏ được Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga sẽ không hiệu quả trong việc bắn hạ UAV được chuyển đổi từ J-6, theo ông Layton. "Những chiếc J-6 đó sẽ cần một loại tên lửa đắt tiền và phù hợp", ông Layton bình luận.

Reuters dẫn lời một quan chức Đài Loan cho rằng mục đích chính của những UAV J-6 là "làm suy yếu hệ thống phòng không của Đài Loan trong đợt tấn công đầu tiên". Vị quan chức cho biết thêm để ngăn chặn Trung Quốc "tấn công các mục tiêu có giá trị cao, chúng tôi chắc chắn sẽ phải đối mặt với vấn đề hiệu quả về chi phí khi sử dụng tên lửa đắt tiền để đánh chặn chúng từ xa".

Trong một báo cáo gửi cho viện lập pháp trong tuần này, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã vạch ra kế hoạch nhanh chóng mua sắm hệ thống chống UAV thuộc thế hệ mới, theo Reuters.