Tàu hải cảnh Trung Quốc đối đầu căng thẳng với tàu tuần duyên Đài Loan

Lực lượng Tuần duyên Đài Loan hôm 23.5 cho biết đã phát hiện một tàu hải cảnh Trung Quốc đang tiến về quần đảo Đông Sa nên đã ngay lập tức cử tàu tuần duyên mang tên Taichung (Đài Trung) phát đi cảnh báo, theo Reuters. Sau đó, hai bên đã có một cuộc đối đầu gay gắt qua vô tuyến.

Tàu hải cảnh Trung Quốc di chuyển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến hồi năm 2022 ẢNH: REUTERS

Tàu Trung Quốc mang số hiệu CCG 3501 nói qua vô tuyến rằng họ đang thực hiện "nhiệm vụ tuần tra thường lệ" và kêu gọi không can thiệp, nhấn mạnh rằng Trung Quốc có chủ quyền và quyền tài phán đối với quần đảo Đông Sa.

Đáp lại, phía Đài Loan kêu gọi tàu Trung Quốc quay đầu và "không phá hoại hòa bình". "Hãy quay lại và phấn đấu vì dân chủ. Đó là cách đúng đắn để phục vụ đất nước", tàu Đài Loan đáp trả.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết con tàu Trung Quốc cuối cùng đã rời khỏi quần đảo Đông Sa vào cuối buổi chiều 24.5.

Một quan chức Lực lượng Tuần duyên Đài Loan nói với Reuters rằng cách diễn đạt của Trung Quốc về quyền tài phán và chủ quyền là bất thường, cũng như thời gian tàu này neo đậu ở sát vùng biển gần Đông Sa.

Hôm 22.5, Tuần duyên Đài Loan cũng thông báo đã xua đuổi tàu nghiên cứu Tongji của Trung Quốc gần hòn đảo, lần thứ hai trong tháng này. Hồi tháng 1, Đài Loan cho biết một máy bay không người lái trinh sát của Trung Quốc đã bay qua Đông Sa trong thời gian ngắn.

Ngày 23.5, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp đăng trên tài khoản X thông tin chi tiết về 100 tàu Trung Quốc được cho là đang ở trong chuỗi đảo đầu tiên ở Thái Bình Dương, các đảo trải dài từ Nhật Bản qua Đài Loan đến Philippines.

Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc chưa bình luận về thông tin tàu hải cảnh hoạt động gần quần đảo Đông Sa. Thời gian qua, Trung Quốc đã gây áp lực lên Đài Loan bằng cách tăng cường hiện diện quân sự xung quanh hòn đảo.

Đài Bắc đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các hành động tiếp theo của Trung Quốc sau khi Chủ tịch nước Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Đài Loan khi ông Trump thăm Bắc Kinh gần đây.