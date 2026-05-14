Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình nói gì khi gặp mặt?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước dài 3 ngày theo lời mời của Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày 14.5 ẢNH: REUTERS

Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự ẢNH: REUTERS

Theo tường thuật của Tân Hoa xã, ông Trump nói với ông Tập rằng hai nước sẽ có một "tương lai tuyệt vời cùng nhau" khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Bắc Kinh vào sáng 14.5.

"Có những người nói rằng đây có lẽ là hội nghị thượng đỉnh lớn nhất từ trước đến nay. Thật vinh dự khi được gặp ngài. Thật vinh dự khi là bạn của ngài và mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết", Tổng thống Trump nói với Chủ tịch Tập, liên tục miêu tả Chủ tịch nước Trung Quốc là "lãnh đạo tuyệt vời".

Ông Trump cũng nêu bật phái đoàn doanh nghiệp Mỹ đi cùng ông, gọi sự hiện diện của họ là cử chỉ tôn trọng dành cho nước chủ nhà và lãnh đạo Trung Quốc.

Thiếu nhi chào mừng lãnh đạo Mỹ thăm Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kỳ vọng năm 2026 sẽ là một "năm lịch sử, một cột mốc" mở ra một chương mới trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ.

Ông Tập Cận Bình nói với ông Trump rằng Trung Quốc và Mỹ có nhiều lợi ích chung hơn là khác biệt, và mối quan hệ ổn định giữa hai nước mang lại lợi ích cho toàn thế giới.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay, chụp ảnh chung trước khi bước vào phòng họp ẢNH: REUTERS

Nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Mỹ nên là đối tác chứ không phải đối thủ, ông Tập Cận Bình cho rằng hai nước nên giúp đỡ lẫn nhau cùng thành công và thịnh vượng, và tìm ra con đường đúng đắn để các cường quốc cùng chung sống hòa bình trong kỷ nguyên mới. "Khi chúng ta hợp tác, cả hai bên đều có lợi; khi chúng ta đối đầu với nhau, cả hai bên đều chịu thiệt hại", ông Tập nói.

Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán chuẩn bị của các nhóm kinh tế và thương mại tại Hàn Quốc hôm 13.5 đã đạt được "kết quả cân bằng và tích cực", theo thông cáo của Tân Hoa xã.

Phòng họp giữa phái đoàn hai nước ẢNH: REUTERS

Vòng đàm phán mới nhất nhằm duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được hồi tháng 10 năm ngoái và thiết lập các cơ chế hỗ trợ thương mại và đầu tư trong tương lai, theo Reuters.

Mặt khác, ông Tập cảnh báo rằng nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý tốt, xung đột có thể xảy ra, đẩy quan hệ Trung Quốc - Mỹ vào "tình thế rất nguy hiểm". "Bảo vệ hòa bình, ổn định xuyên eo biển Đài Loan là mẫu số chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ", ông Tập nói.