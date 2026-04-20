Tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan hôm nay?

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng tàu sân bay Liêu Ninh đã đi qua eo biển Đài Loan và lực lượng phòng vệ Đài Loan đã duy trì "giám sát chặt chẽ trong suốt hành trình".

Tàu sân bay Liêu Ninh (giữa) của Trung Quốc trong một cuộc diễn tập Ảnh: AFP

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng đã công bố một bức ảnh đen trắng về chiếc hàng không mẫu hạm nói trên của Trung Quốc với một số máy bay chiến đấu và trực thăng có thể nhìn thấy trên boong.

Cơ quan này không cung cấp thêm chi tiết nào khác. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận từ Reuters.

Lần gần nhất Đài Loan thông báo một tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan là giữa tháng 12.2025, khi hàng không mẫu hạm Phúc Kiến, tàu sân bay mới nhất và tiên tiến nhất của Trung Quốc, đi qua tuyến đường thủy này.

Liêu Ninh là tàu sân bay lâu đời nhất trong 3 tàu sân bay đang hoạt động của Trung Quốc, kế đến là tàu Sơn Đông.

Đầu tháng 12.2025, tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến hành tập trận ở vùng biển gần quần đảo phía tây nam của Nhật Bản.

Quân đội Trung Quốc hôm 17.4 tuyên bố đã triển khai lực lượng hải quân và không quân để giám sát tàu khu trục JS Ikazuchi của Nhật Bản khi tàu này đi qua eo biển Đài Loan. Hôm 17.4, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã từ chối bình luận về sự chuyển động của tàu JS Ikazuchi.

Tàu JS Ikazuchi nằm trong danh sách các đơn vị Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Balikatan ở Philippines, diễn ra từ ngày 20.4 đến ngày 8.5, theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Đây sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản điều binh sĩ có khả năng tác chiến tham gia Balikatan, do Mỹ và Philippines dẫn đầu, theo tờ The Japan Times.

Khi được hỏi về sự hiện diện của tàu JS Ikazuchi trong eo biển Đài Loan và việc Nhật Bản cuộc tập trận Balikatan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói rằng Tokyo nên thận trọng, thay vì "phô trương sức mạnh quân sự khắp nơi và làm suy yếu sự ổn định khu vực".

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Nhật Bản đối với phát ngôn của ông Quách.