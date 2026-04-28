Đài Loan nói theo dõi sát 2 tàu chiến Trung Quốc gần quần đảo Bành Hồ

Cuối ngày 27.4, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo một tàu khu trục và một tàu hộ vệ của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển phía tây nam quần đảo Bành Hồ, nơi đặt các căn cứ quân sự lớn của Đài Loan và gần phía Đài Loan ở eo biển Đài Loan.

Một tàu chiến Trung Quốc khai hỏa ở một địa điểm không được tiết lộ, trong ảnh do Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc công bố vào tháng 12.2025 Ảnh: AFP

Cơ quan này thông báo thêm lực lượng phòng vệ Đài Loan đã theo dõi sát sao hai tàu chiến Trung Quốc và đã phản ứng một cách phù hợp bằng lực lượng trên biển và trên không.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng đã công bố hình ảnh màu của cả hai tàu được chụp từ trên không, nhưng không cung cấp vị trí chính xác.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cập nhật vị trí của máy bay quân sự Trung Quốc mỗi ngày, nhưng hiếm khi cung cấp chi tiết về vị trí hoạt động của các tàu chiến Trung Quốc.

Cũng trong bản cập nhật hằng ngày về các hoạt động của Trung Quốc trong 24 giờ, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan sáng nay 28.4 cho biết có tổng cộng 9 tàu chiến Trung Quốc đang hoạt động xung quanh hòn đảo này, đồng thời phát hiện 22 máy bay quân sự Trung Quốc.

Mặc dù đã công bố bản đồ vị trí của các máy bay Trung Quốc, chủ yếu ở eo biển Đài Loan và phía bắc và tây nam Đài Loan, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan không cung cấp thêm thông tin nào khác về vị trí của các tàu chiến.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận, theo Reuters. Trước đó trong tháng 4, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định các hoạt động quân sự thường xuyên của Trung Quốc xung quanh Đài Loan là "hoàn toàn chính đáng và hợp lý".