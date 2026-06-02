Thế giới

Nga tố cáo tình báo phương Tây xâm nhập điện thoại của quan chức

Vi Trân
02/06/2026 15:37 GMT+7

Các cơ quan tình báo phương Tây đã xâm nhập điện thoại của các quan chức Nga và những người có quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm, theo một cáo buộc từ Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ngày 2.6.

FSB cho biết thiết bị của các nhà ngoại giao, chính trị gia, quan chức cấp cao và nhà báo Nga đã bị xâm nhập, giúp tình báo nước ngoài thu thập lượng lớn dữ liệu, theo đài RT.

Các thiết bị bị xâm nhập thông qua cái gọi là zero-day, tức lỗ hổng an ninh trong phần mềm mà các nhà phát triển chưa biết được.

Nga cáo buộc tình báo phương Tây xâm nhập điện thoại của các quan chức, nhà báo thông qua lỗ hổn zero-day

Cũng theo FSB, tình báo phương Tây trước đây khó có thể nào xử lý được lượng thông tin lớn như vậy nhưng nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), họ có thể phân tích lượng thông tin đó trong vòng vài phút.

Cơ quan Nga cho biết đã bắt đầu điều tra từ năm 2023 sau khi nhóm chuyên gia của hãng an ninh mạng Kaspersky Lab phát hiện hoạt động bất thường trong mạng lưới các thiết bị Apple của nhân viên.

FSB không nêu rõ quốc gia nào đã tấn công thiết bị của các quan chức nước này. Apple chưa bình luận về thông tin nêu trên.

Theo đài RT, Mỹ đã phát triển cơ sở hạ tầng gián điệp mạng trong nhiều thập niên, đặc biệt là kể từ khi thông qua Đạo luật Patriot năm 2001. Được ban hành sau vụ tấn công ngày 11.9.2001, đạo luật này đã trao cho các cơ quan tình báo Mỹ quyền hạn rộng lớn để yêu cầu thông tin từ các công ty công nghệ thông tin với lý do an ninh quốc gia.

Các hoạt động giám sát của Washington không chỉ giới hạn ở các quốc gia đối thủ. Năm 2013, Mỹ bị phát hiện đang nghe lén Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel.

Nga - Đức leo thang khẩu chiến sau vụ rò rỉ 'nghe lén'

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cáo buộc Nga tiến hành chiến tranh thông tin nhằm gây chia rẽ trong nội bộ nước Đức, phản ứng đầu tiên của ông sau vụ rò rỉ trao đổi bí mật giữa các sĩ quan quân sự cấp cao của Berlin.

FBS Nghe lén Tình báo phương Tây nga tấn công mạng Xâm nhập điện thoại
