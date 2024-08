Lo bị nghe lén, thủ tướng Hà Lan cấm mọi thiết bị thông minh khi họp nội các

Tờ Politico ngày 23.8 đưa tin theo quy định của Thủ tướng Hà Lan Schoof, các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng và đồng hồ thông minh sẽ phải được cất trong két an toàn vào những cuộc họp chính thức, bao gồm cuộc họp hàng tuần của Hội đồng Bộ trưởng.

"Hiểm họa gián điệp luôn rình rập. Các thiết bị điện tử, điện thoại thông minh hiện nay đều có micrô và các quốc gia đang chú ý đến vấn đề nội bộ của Hà Lan, do đó đây là biện pháp dễ hiểu", ông nói.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof ẢNH: REUTERS

Theo trang NL Times, ông Schoof đã triển khai quy định này ngay khi thành lập nội các và các bộ trưởng đều nhất trí. Thủ tướng Hà Lan cũng sắp xếp thời gian nghỉ giữa các buổi họp để thành viên có thể kiểm tra điện thoại.

Những nội các trước đây của Hà Lan cũng có quy định cấm điện thoại nhưng chỉ trong một số cuộc họp cụ thể. Giới quan sát cho rằng việc ông Dick Schoof muốn quy định chặt chẽ hơn là điều hiểu được. Trước khi trở thành thủ tướng, ông Schoof từng là giám đốc Tổng cục tình báo và an ninh Hà Lan (AIVD), cũng như lãnh đạo đơn vị chống khủng bố của Hà Lan, do đó ông được cho là nhạy cảm hơn về các vấn đề an ninh.

Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan Judith Uitermark cho biết hiện chưa có bằng chứng các cuộc họp nội các bị nghe lén, nêu thêm quy định cấm điện thoại của Thủ tướng Schoof nhằm đảm bảo an toàn. Bà đề cập đây là quyết định hợp lý trong bối cảnh xuất hiện nhiều trường hợp tấn công mạng và nghe lén trên thế giới.

Ông Dick Schoof nhậm chức thủ tướng Hà Lan vào đầu tháng 7, thay người tiền nhiệm Mark Rutte - người được chọn làm tổng thư ký tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).