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Thế giới

Rộ tin tình báo Israel tăng cường do thám quan chức Mỹ

Vi Trân
Vi Trân
07/06/2026 07:12 GMT+7

Tình báo Mỹ đã gia tăng cảnh báo về nguy cơ các quan chức cấp cao bị tình báo Israel theo dõi, gồm Đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Donald Trump. Phía Israel bác bỏ.

NBC News ngày 6.6 dẫn lời các quan chức đương nhiệm và một cựu quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang ngày càng lo ngại về việc đồng minh Israel gia tăng theo dõi mình.

Cơ quan Tình báo quốc phòng (DIA) thuộc Lầu Năm Góc trong những tuần gần đây đã đưa ra đánh giá mối đe dọa phản gián mới, trong đó nâng mức độ đe dọa từ tình báo Israel lên mức cao nhất.

Rộ tin tình báo Israel tăng cường do thám quan chức Mỹ- Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida (Mỹ) hồi tháng 12.2025

ẢNH: REUTERS

Quyết định này xuất phát từ lo ngại trong Lầu Năm Góc rằng Israel đang có nỗ lực đặc biệt nhằm do thám các quan chức Mỹ để thu thập thông tin về các thảo luận nội bộ và việc ra quyết định liên quan các cuộc xung đột tại Trung Đông. Đánh giá này xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Israel trở nên căng thẳng xoay quanh kế hoạch sắp tới cho xung đột với Iran.

Tờ The New York Times dẫn lời các quan chức khác xác nhận thông tin của NBC News và cho biết thêm rằng một trong những quan chức Mỹ bị Israel tăng cường theo dõi là Đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Trump. Ông Witkoff là nhà đàm phán chính của Mỹ với Iran và từng dẫn đầu các nhóm đàm phán liên quan xung đột Hamas - Israel hay xung đột Nga - Ukraine.

Theo NBC News, đánh giá của DIA gồm 7 trang tài liệu và có cả biểu đồ. Tài liệu nêu rằng năng lực gián điệp con người và thu thập kỹ thuật của Israel đã lên "mức độ cực hạn". Báo cáo còn liệt kê hàng loạt sự cố cụ thể khiến phía Mỹ gia tăng lo ngại.

Bình luận về những thông tin trên, một người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Washington D.C cho rằng việc gián điệp Israel do thám Mỹ là hoàn toàn không đúng sự thật. "Israel còn không thu thập tình báo về các thực thể của Mỹ, chứ đừng nói đến các quan chức chính phủ Mỹ. Nỗ lực thu thập tình báo của Israel chỉ nhằm vào kẻ thù, không nhằm vào đồng minh. Bất kỳ tuyên bố trái ngược nào đều là thông tin sai lệch hoặc mang động cơ chính trị", người phát ngôn nói.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận trong khi một quan chức Nhà Trắng tuyên bố toàn bộ câu chuyện là sai sự thật và lấy từ người không biết gì về tình hình thực tế.

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