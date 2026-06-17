Giới phân tích bình luận gì sau khi Đài Loan lần đầu phóng HIMARS?

Trong cuộc tập trận hôm 10.6, các bệ phóng HIMARS được triển khai ở cả hai bên cửa sông Đại Giáp gần thành phố Đài Trung trên bờ biển phía tây của vùng lãnh thổ Đài Loan.

Cuộc tập trận mô phỏng việc lực lượng đối phương tiến vào miền bắc Đài Loan, với các bệ phóng HIMARS được triển khai ở miền trung Đài Loan để tăng viện nhanh chóng và thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

HIMARS được bố trí gần bờ biển trong một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Đài Trung (Đài Loan) vào ngày 10.6 Ảnh: AFP

Các quan chức quân sự sau đó cho hay 4 trong số 36 quả rốc két thuộc HIMARS (do Mỹ sản xuất) được sử dụng trong cuộc tập trận đã không phóng được.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan khẳng định cuộc diễn tập đã chứng minh khả năng di chuyển bệ phóng HIMARS đến vị trí, phóng rốc két và nhanh chóng di chuyển bệ phóng đến vị trí khác trước khi lực lượng đối phương có thể phản ứng. Chiến thuật "khai hỏa và di chuyển nhanh" này đã trở thành đặc điểm nổi bật trong cách sử dụng HIMARS.

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa có thông tin phản ứng về việc Đài Loan phóng HIMARS về phía tây, hướng ra eo biển Đài Loan trong cuộc tập trận ngày 10.6.

Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng ý nghĩa của cuộc tập trận nằm ở việc nó hé lộ kế hoạch sử dụng một trong những loại vũ khí mới quan trọng nhất của Đài Loan trong một cuộc xung đột tiềm tàng, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Họ nhận định việc này cho thấy chiến lược phòng thủ của đảo Đài Loan đang chuyển sang sử dụng các loại vũ khí tấn công cơ động để ngăn chặn trước khi cuộc tấn công bắt đầu xảy ra ở bờ biển Đài Loan.

Cuộc diễn tập còn phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn của Đài Loan hướng tới chiến lược phòng thủ bất đối xứng tập trung vào tính cơ động, khả năng sống sót và hỏa lực chính xác hơn là cố gắng so kè vũ khí, theo các nhà phân tích.

Cựu thư ký báo chí của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Lô Đức Duẫn cho rằng một bệ phóng HIMARS gắn trên xe tải có thể dừng lại, nhắm mục tiêu và phóng 6 tên lửa trong vòng chưa đầy 3 phút trước khi rời khỏi bãi phóng trong vòng chưa đầy 60 giây. "Những đặc điểm này mang lại lợi thế chiến thuật đáng kể đã được chứng minh đầy đủ trên chiến trường ở Ukraine", ông Lỗ bình luận.

HIMARS khai hỏa trong một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Đài Trung (Đài Loan) vào ngày 10.6 Ảnh: AFP

Tham gia cuộc tập trận hôm 10.6 còn có hệ thống rốc két phóng loạt Thunderbolt-2000 do Đài Loan sản xuất, máy bay không người lái và pháo binh thông thường. Giới phân tích nhận định đây là một dấu hiệu cho thấy HIMARS sẽ được sử dụng cùng với các loại vũ khí này để tạo ra một hệ thống nhiều lớp nhắm mục tiêu tấn công từ biển. Hệ thống này cũng mở rộng khả năng tấn công của Đài Loan ra ngoài chiến trường trực tiếp.

Được triển khai từ miền trung Đài Loan, các đơn vị HIMARS có thể hỗ trợ các hoạt động trên phần lớn hòn đảo mà không cần di chuyển quãng đường xa, tránh bị đối phương theo dõi và tấn công. Các bệ phóng HIMARS có thể phóng rốc két GMLRS (có tầm bắn hơn 70 km) hoặc tên lửa ATACMS (có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 300 km).

"Hệ thống này có thể nhắm mục tiêu vào các lực lượng vượt qua eo biển Đài Loan, các đơn vị đổ bộ đang cố gắng thiết lập đầu cầu và lực lượng tiếp viện", ông Lỗ nhận định. Ông còn cho rằng hệ thống HIMARS được trang bị tên lửa ATACMS cũng có thể tấn công các cảng, sân bay, trung tâm hậu cần và các đơn vị tên lửa ở bên kia eo biển.

HIMARS dường như đã thu hút sự chú ý của Bắc Kinh, theo SCMP. Vào tháng 12.2025, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát đoạn phim về một cuộc tập trận của PLA xung quanh Đài Loan, trong đó có một cuộc tấn công tầm xa mô phỏng nhắm vào các bệ phóng HIMARS.



Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc cũng đã công bố hình ảnh cho thấy một trong những tàu của họ chặn một lô hàng HIMARS đang hướng đến Đài Loan.

Nhà phân tích quân sự Đài Loan Tô Tử Vân bình luận rằng sự tập trung bất thường này cho thấy Bắc Kinh xem HIMARS quan trọng như thế nào. "HIMARS là một vũ khí chính xác phù hợp cho các cuộc phản công tầm xa. Nó có thể được sử dụng để chống lại một cuộc đổ bộ đường biển của PLA nhằm tấn công các tuyến liên lạc phía sau tiền tuyến, có khả năng khiến cuộc tấn công thất bại", ông Tô nhận định.

Ông còn cho rằng Bắc Kinh có lẽ lo ngại về việc Washington phê duyệt gói vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD vào tháng 12.2025, bao gồm 82 bệ phóng HIMARS và 420 tên lửa ATACMS bổ sung. Thỏa thuận này sẽ nâng số bệ phóng HIMARS của Đài Loan lên 111 và tăng kho ATACMS lên hơn 5 lần. Đài Loan đang vận hành 11 HIMARS với 18 hệ thống khác dự kiến sẽ được giao vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng HIMARS tự nó không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Trong đó, ông Dương Thái Nguyên, Chủ tịch của tổ chức tư vấn Secure Taiwan Associate Corporation (Đài Loan), nhận định hiệu quả của HIMARS phụ thuộc rất nhiều vào khả năng ngụy trang.

"Nếu PLA thực sự có được thông tin về các địa điểm triển khai HIMARS ở Đài Loan, điều đó có thể cho thấy một hoặc nhiều địa điểm hoạt động đã bị lộ. Đài Loan cũng nên tăng cường các biện pháp ngụy trang để giảm nguy cơ bị vệ tinh Trung Quốc phát hiện", ông Dương bình luận, theo SCMP.