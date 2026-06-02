Máy bay huấn luyện quân sự Đài Loan rơi trong lúc diễn tập

Chiếc máy bay huấn luyện quân sự Đài Loan T-34 rơi lúc 8 giờ 08 sáng 2.6 (giờ địa phương) ở đầu phía bắc đường băng tại một căn cứ ở thành phố cảng Cao Hùng, theo Reuters dẫn thông báo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.

Lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan đã lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra nguyên nhân vụ máy bay rơi. Danh tính của hai phi công chỉ được xác định trung tá Lô và trung tá Quá.

Một phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan đã từ chối cung cấp thêm chi tiết khi được AFP liên hệ.

Hồi tháng 1.2026, một chiến đấu cơ F-16V của Đài Loan đã đâm xuống biển ở khu vực ngoài khơi phía đông hòn đảo trong một nhiệm vụ huấn luyện. Phi công có thông báo sẽ nhảy dù trước khi mất tín hiệu, tuy nhiên sau đó đã mất tích và đến nay vẫn chưa tìm thấy cả phi công lẫn máy bay.

Reuters ngày 22.3 dẫn thông báo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay phía Mỹ sẽ bắt đầu giao 66 chiến đấu cơ F-16V tiên tiến cho Đài Loan trong năm nay sau nhiều năm trì hoãn. Đài Loan trước đó đã chuyển đổi 141 chiếc F-16A/B cũ thành F-16V.