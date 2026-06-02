Thế giới

Máy bay huấn luyện quân sự Đài Loan rơi trong lúc diễn tập

Văn Khoa
02/06/2026 10:29 GMT+7

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan vừa thông báo một máy bay huấn luyện quân sự Đài Loan rơi trong một cuộc diễn tập mô phỏng sự cố động cơ vào sáng nay 2.6, khiến 2 phi công trên máy bay thiệt mạng.

Chiếc máy bay huấn luyện quân sự Đài Loan T-34 rơi lúc 8 giờ 08 sáng 2.6 (giờ địa phương) ở đầu phía bắc đường băng tại một căn cứ ở thành phố cảng Cao Hùng, theo Reuters dẫn thông báo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.

Máy bay quân sự Đài Loan rơi trong lúc diễn tập - Ảnh 1.

Mô hình máy bay huấn luyện quân sự T-34 của Đài Loan

Ảnh: Chụp màn hình Focustaiwan.tw

Lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan đã lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra nguyên nhân vụ máy bay rơi. Danh tính của hai phi công chỉ được xác định trung tá Lô và trung tá Quá.

Một phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan đã từ chối cung cấp thêm chi tiết khi được AFP liên hệ.

Hồi tháng 1.2026, một chiến đấu cơ F-16V của Đài Loan đã đâm xuống biển ở khu vực ngoài khơi phía đông hòn đảo trong một nhiệm vụ huấn luyện. Phi công có thông báo sẽ nhảy dù trước khi mất tín hiệu, tuy nhiên sau đó đã mất tích và đến nay vẫn chưa tìm thấy cả phi công lẫn máy bay.

Reuters ngày 22.3 dẫn thông báo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay phía Mỹ sẽ bắt đầu giao 66 chiến đấu cơ F-16V tiên tiến cho Đài Loan trong năm nay sau nhiều năm trì hoãn. Đài Loan trước đó đã chuyển đổi 141 chiếc F-16A/B cũ thành F-16V.

Trung Quốc tuần tra sẵn sàng chiến đấu, Đài Loan điều tàu chiến theo dõi

66 người chết khi máy bay quân sự rơi ở Colombia

Ít nhất 66 người thiệt mạng khi một máy bay quân sự Colombia chở 125 người bị rơi ở miền nam nước này vào hôm 23.3.

