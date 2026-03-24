Rơi máy bay quân sự Colombia chở 125 binh sĩ, 8 người chết

Thụy Miên
Thụy Miên
24/03/2026 07:37 GMT+7

Ít nhất 8 người chết và nhiều người khác bị thương khi một máy bay quân sự Colombia chở 125 binh sĩ và phi hành đoàn rơi ngay sau khi cất cánh hôm 23.3.

Hiện trường rơi máy bay vận tải quân sự của không quân Colombia gần biên giới với Ecuador hôm 23.3

ảnh: afp

AFP hôm 24.3 dẫn lời giới hữu trách Colombia xác nhận máy bay vận tải quân sự dòng Hercules mang ký hiệu FAC 1016 gặp nạn không lâu sau khi cất cánh từ sân bay Puerto Leguizamo, khu vực gần biên giới phía nam giáp Ecuador và Peru. Chiếc máy bay lao xuống rừng rậm và bốc cháy ngùn ngụt.

Giới chức địa phương cho biết đã có ít nhất 8 người thiệt mạng và 83 người bị thương trong vụ máy bay rơi. Vào thời điểm gặp nạn, máy bay chở theo 114 binh sĩ và phi hành đoàn gồm 11 người.

Cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân máy bay gặp nạn.

Trước đó, một nguồn tin quân sự đưa ra ước tính số người chết lên đến 80, trong khi thông tin chính thức là tìm được khoảng 40 người sống sót.

Vùng biên giới nơi máy bay rơi xuống là nơi hoạt động quân sự leo thang trong những tuần gần đây, trong bối cảnh quân đội hai nước Colombia và Ecuador tăng cường truy quét các băng nhóm buôn ma túy và lực lượng vũ trang dân sự.

Hai chính phủ Ecuador và Venezuela đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez cho hay vẫn còn quá sớm để xác định nguyên nhân của thảm kịch này.

Đây là vụ rơi máy bay C-130 Hercules thứ hai tại Nam Mỹ trong chưa đầy một tháng. Trước đó, một máy bay vận tải quân sự của Bolivia gặp nạn trong lúc đáp 2 khiến ít nhất 24 người thiệt mạng hôm 27.2.

Hercules là dòng máy bay cánh quạt 4 động cơ do Lockheed Martin sản xuất với năng lực hoạt động trên các đường băng dã chiến và được quân đội nhiều nước sử dụng để vận chuyển binh lính và trang thiết bị.

