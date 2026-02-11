Máy bay chở khách bị bắn lúc hạ cánh ở Indonesia

Chiếc máy bay Cessna Caravan thuộc hãng hàng không Smart Air, chở 13 hành khách cùng 2 phi công, đã hạ cánh xuống sân bay Korowai ở huyện Boven Digoel thuộc tỉnh Nam Papua vào lúc 11 giờ 17 phút ngày 11.2 (giờ địa phương), theo Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát địa phương Cahyo Sukarnito.

Một chiếc máy bay Cessna Caravan thuộc hãng hàng không Smart Air đã bị bắn tại sân bay Korowai ở huyện Boven Digoel thuộc tỉnh Nam Papua (Indonesia) vào sáng 11.2

Ảnh: Chụp màn hình Cnnindonesia.com

Ông Cahyo cho biết thêm khi vụ nổ súng bắt đầu xảy ra, các phi công và hành khách rời khỏi máy bay và đi đến một khu rừng gần sân bay. Ông xác nhận phi công và cơ phó đã thiệt mạng, nhưng tất cả hành khách đều an toàn.

Ông Cahyo nói rằng vẫn chưa rõ ai đã thực hiện vụ tấn công vào máy bay Cessna Caravan, sau khi ông được hỏi về khả năng có sự tham gia của các nhóm nổi dậy ở Papua.

Một cuộc chiến tranh giành độc lập ở mức độ thấp nhưng ngày càng khốc liệt đã âm ỉ giữa lực lượng an ninh và nhóm nổi dậy tại Papua kể từ khi vùng đất giàu tài nguyên này được đặt dưới sự kiểm soát của Indonesia một cách gây tranh cãi trong một cuộc bỏ phiếu do Liên Hiệp Quốc giám sát vào năm 1969, theo Reuters.

Smart Air chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận về vụ máy bay bị bắn.

Trước đó vào ngày 27.1, một chiếc máy bay của Smart Air đã rơi xuống vùng biển ven bờ ở huyện Nabire thuộc tỉnh Trung Papua khi đang bay đến huyện Kaimana thuộc tỉnh Tây Papua.

Khi vụ việc xảy ra, máy bay chở theo 15 người, bao gồm hành khách và thành viên phi hành đoàn. Tất cả hành khách được cho là an toàn, theo Hãng tin ANTARA.