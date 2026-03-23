Thế giới

Máy bay Air Canada hạ cánh đâm vào xe cứu hỏa, buồng lái hỏng nghiêm trọng

Bảo Hoàng
23/03/2026 12:55 GMT+7

Một máy bay của hãng hàng không Air Canada hạ cánh xuống sân bay LaGuardia (thành phố New York, Mỹ) vào ngày 22.3 đã đâm vào một xe cứu hỏa.

New York Post đưa tin cơ quan chức năng đã điều các phương tiện cứu hộ đến đường băng tại sân bay LaGuardia để kiểm soát sự cố và triển khai công tác sơ tán. Chuyến bay khởi hành từ Montreal (Canada) đến New York đã va chạm với xe cứu hỏa vào lúc 23 giờ 40 ngày 22.3 theo giờ địa phương.

Hình ảnh cho thấy phần đầu của chiếc máy bay chở khách bị vỡ nát hướng lên không trung. New York Post cho hay vụ tai nạn khiến ít nhất 4 lính cứu hỏa bị thương nghiêm trọng. Trong khi đó, trang Asianet loan tin tai nạn đã khiến ít nhất 2 người chết và 70 người bị thương. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố số thương vong chính thức.

Hình ảnh được lan truyền về hiện trường chiếc máy bay Air Canada sau vụ va chạm với xe cứu hỏa tại sân bay LaGuardia ngày 22.3

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Trên máy bay chở 100 hành khách. Tình trạng của các hành khách đang được kiểm tra. Vụ va chạm xảy ra vào lúc thời tiết xấu, khi chiếc phi cơ loại Bombardier CRJ-900 đang trên đường đi đến bãi đáp.

Sân bay LaGuardia đã phát cảnh báo vào tối 22.3, cho biết thời tiết mưa và nhiều mây có thể làm gián đoạn hoạt động tại sân bay.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh tạm dừng hoạt động trên mặt đất do sự cố khẩn cấp.

Hãng Air Canada và FAA chưa bình luận về vụ việc. Hiện chưa xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên.

Máy bay chở tiền rơi, 15 người chết ở Bolivia

Một máy bay quân sự chở tiền đã rơi gần thủ đô La Paz của Bolivia, khiến 15 người chết và làm hư hại 15 phương tiện trên đường cao tốc, theo AP dẫn lời một quan chức.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
