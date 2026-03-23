Máy bay Air Canada hạ cánh đâm vào xe cứu hỏa, buồng lái hỏng nghiêm trọng

New York Post đưa tin cơ quan chức năng đã điều các phương tiện cứu hộ đến đường băng tại sân bay LaGuardia để kiểm soát sự cố và triển khai công tác sơ tán. Chuyến bay khởi hành từ Montreal (Canada) đến New York đã va chạm với xe cứu hỏa vào lúc 23 giờ 40 ngày 22.3 theo giờ địa phương.

Hình ảnh cho thấy phần đầu của chiếc máy bay chở khách bị vỡ nát hướng lên không trung. New York Post cho hay vụ tai nạn khiến ít nhất 4 lính cứu hỏa bị thương nghiêm trọng. Trong khi đó, trang Asianet loan tin tai nạn đã khiến ít nhất 2 người chết và 70 người bị thương. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố số thương vong chính thức.

Hình ảnh được lan truyền về hiện trường chiếc máy bay Air Canada sau vụ va chạm với xe cứu hỏa tại sân bay LaGuardia ngày 22.3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Trên máy bay chở 100 hành khách. Tình trạng của các hành khách đang được kiểm tra. Vụ va chạm xảy ra vào lúc thời tiết xấu, khi chiếc phi cơ loại Bombardier CRJ-900 đang trên đường đi đến bãi đáp.

Sân bay LaGuardia đã phát cảnh báo vào tối 22.3, cho biết thời tiết mưa và nhiều mây có thể làm gián đoạn hoạt động tại sân bay.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh tạm dừng hoạt động trên mặt đất do sự cố khẩn cấp.

Hãng Air Canada và FAA chưa bình luận về vụ việc. Hiện chưa xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên.