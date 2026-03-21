Rộ tin Tổng thống Colombia bị Mỹ điều tra

The New York Times trích dẫn các nguồn tin chính phủ giấu tên cho hay các văn phòng công tố viên Mỹ ở hai quận Manhattan và Brooklyn, đều thuộc thành phố New York, phối hợp với Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) và một đơn vị điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã mở ít nhất 2 hướng điều tra chống Tổng thống Colombia Gustavo Petro.

Cũng theo The New York Times, phía Mỹ đang xem xét khả năng ông Petro đã gặp những kẻ buôn bán ma túy cũng như các khoản quyên góp tranh cử có thể có từ các nhóm tội phạm có tổ chức.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu ở thủ đô Bogota vào ngày 8.3 Ảnh: AFP

Tổng thống Petro đã phải đối mặt với cáo buộc trong nước về việc có liên hệ với buôn bán ma túy, theo AFP. Theo các công tố viên Colombia, con trai của ông Petro đã thừa nhận rằng các khoản tiền bất hợp pháp đã giúp tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2022 của cha mình.

Trong khi đó, Tổng thống Petro, người sẽ mãn nhiệm vào tháng 8 và không thể tái tranh cử, tuyên bố ông là mục tiêu của các âm mưu do những kẻ buôn ma túy dàn dựng nhằm phá hoại sự nghiệp chính trị của ông. "Tôi chưa bao giờ nói chuyện với một kẻ buôn ma túy nào trong đời. Tôi luôn dặn dò các quản lý chiến dịch tranh cử không được nhận tiền quyên góp từ các chủ ngân hàng hay những kẻ buôn ma túy", ông viết trên mạng xã hội hôm 20.3.

DEA từ chối bình luận về tính xác thực của thông tin trên từ The New York Times khi được AFP hỏi.

Quan hệ Washington - Bogota bước vào giai đoạn rất căng thẳng sau khi ông Donald Trump trở lại làm chủ nhà Trắng cách đây khoảng 14 tháng.

Tổng thống Trump và Tổng thống Petro nhanh chóng xung đột về việc nhà lãnh đạo Mỹ siết chặt kiểm soát nhập cư và sau đó là chiến dịch quân sự đẫm máu của Mỹ chống lại các tàu bị nghi buôn ma túy.

Hai nhà lãnh đạo đã công khai chỉ trích lẫn nhau, và khi ông Petro đến New York dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9.2025, ông đã tham gia một cuộc biểu tình, kêu gọi quân đội Mỹ "bất tuân" mệnh lệnh của ông Trump.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi thị thực của Tổng thống Petro và ông nhanh chóng phải đối mặt với các lệnh cấm vận. Ông Trump thậm chí còn đe dọa tấn công các băng nhóm ma túy trên lãnh thổ Colombia. Ngoài ra, sau khi lực lượng Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1, ông Trump cảnh báo ông Petro có thể là người tiếp theo, theo AFP.

Tuy nhiên, vào tháng trước, hai ông đã gặp nhau tại Nhà Trắng và nhất trí hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy. Ông Petro cho hay trong tuần này rằng thị thực của ông đã được khôi phục.