Thế giới

Giữa sức ép từ ông Trump, Colombia phát đi thông điệp mới

Trí Đỗ
Trí Đỗ
06/01/2026 07:40 GMT+7

Colombia tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy, thông qua việc sử dụng thông tin tình báo và công nghệ do Washington cung cấp.

Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti ngày 5.1 cho biết chính phủ nước này đã thông báo rõ lập trường với phía Mỹ rằng 2 bên sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ trong nỗ lực trấn áp các đường dây ma túy.

Theo Reuters dẫn lời ông Benedetti, các chiến dịch của Colombia sẽ tập trung vào việc triệt phá các phòng thí nghiệm sản xuất ma túy, các tổ chức tội phạm và những khu trại của chúng.

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Tư pháp Colombia Andres Idarraga nhấn mạnh nước này sẽ đặc biệt đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn bán ma túy tại khu vực biên giới Colombia - Venezuela. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez mô tả đây là "cơ hội vàng" để tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đối phó với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết ông sẵn sàng "cầm vũ khí" trước những lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi Washington tiến hành cuộc tấn công quân sự vào Venezuela cuối tuần trước và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm 4.1, Tổng thống Trump cảnh báo có thể áp dụng hành động quân sự tương tự đối với Colombia, mô tả quốc gia Nam Mỹ này bị điều hành bởi "một kẻ bệnh hoạn thích sản xuất cocaine và bán cho Mỹ".

"Ông ta có các xưởng sản xuất cocaine và sẽ không thể tiếp tục như vậy lâu nữa," ông Trump nói thêm.

Hé lộ chi tiết vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela

Mỹ hiện gia tăng sức ép yêu cầu Colombia đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy, trong bối cảnh diện tích trồng lá coca - nguyên liệu chính để sản xuất cocaine - tăng mạnh trong những năm gần đây, theo The Guardian

Tháng 9.2025, Mỹ đã thu hồi thị thực của Tổng thống Petro sau khi ông kêu gọi binh sĩ Mỹ không tuân theo các mệnh lệnh mà ông cho là bất hợp pháp. Đến tháng 10.2025, Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với ông Petro, vợ ông và một số cộng sự thân cận.

Cùng lúc tăng cường hiện diện quân sự tại vùng biển Caribbean và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tàu bị nghi buôn lậu ma túy để gây sức ép với chính quyền Venezuela, lực lượng Mỹ cũng đã mở rộng hoạt động tấn công các tàu thuyền tại khu vực phía đông Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển Colombia.

Khám phá thêm chủ đề

