Colombia bắt đầu trục vớt từ 'kho báu tàu đắm' 300 năm tuổi

Trong CNN ngày 21.11, Bộ trưởng Văn hóa Colombia Yannai Kadamani Fonrodona gọi sự kiện thu hồi hiện vật trên là một "sự kiện lịch sử", chứng minh năng lực của nước này trong bảo vệ di sản văn hóa dưới nước.

Các hiện vật được tìm thấy trong xác tàu chiến Tây Ban Nha San José ẢNH: REUTERS

Bà Alhena Caicedo Fernandez, Giám đốc Viện Nhân chủng học và lịch sử Colombia, cho biết các hiện vật mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận lịch sử tàu San José thông qua bằng chứng vật chất.

Chính phủ Colombia cho hay những hiện vật vừa được trục vớt bằng robot dưới nước sẽ trải qua quá trình bảo quản dài hạn và phục vụ nghiên cứu khảo cổ học.

Colombia cho biết việc thu hồi hiện vật nằm trong dự án nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ bối cảnh kinh tế, xã hội, chính trị châu Âu đầu thế kỷ 18, đồng thời nhấn mạnh San José là một phần quan trọng trong di sản và bản sắc văn hóa Colombia.

Theo hồ sơ lịch sử, San José thuộc hạm đội vận tải Flota de Tierra Firme, rời Peru năm 1707 với hàng hóa hoàng gia. Tuy nhiên, con tàu này đã không tới được Tây Ban Nha khi bị Hải quân Hoàng gia Anh đánh chìm ở vùng biển Caribbean hơn 300 năm trước, trong Chiến tranh kế vị Tây Ban Nha.

Phát hiện 'chưa từng có' trong xác tàu đắm mang kho báu tỉ USD

Khi gặp nạn, con tàu đang chở lượng lớn vàng, bạc và ngọc lục bảo từ các thuộc địa ở Mỹ Latinh về châu Âu, với giá trị ước tính lên tới hàng tỉ USD theo thời giá hiện nay.

Kho báu trên San José từ lâu là tâm điểm tranh chấp pháp lý giữa chính phủ Colombia và công ty cứu hộ hàng hải Sea Search-Armada (SSA-Mỹ).

Colombia khẳng định họ phát hiện xác tàu vào năm 2015 cùng các chuyên gia quốc tế. Trong khi đó, SSA - trước đây là Glocca Morra - cho rằng họ đã tìm ra vị trí xác tàu từ đầu thập niên 1980. SSA đã khởi kiện tại Tòa án trọng tài thường trực và đòi hưởng khoảng 10 tỉ USD, tương đương gần một nửa giá trị ước tính của kho báu trên tàu San José.