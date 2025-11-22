Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Colombia bắt đầu trục vớt từ 'kho báu tàu đắm' 300 năm tuổi

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/11/2025 08:55 GMT+7

Colombia lần đầu tiên thu hồi được tiền vàng, tiền đồng, một chiếc cốc sứ và một khẩu pháo từ xác tàu chiến Tây Ban Nha San José - được mệnh danh là 'chén thánh của những vụ đắm tàu'.

Trong CNN ngày 21.11, Bộ trưởng Văn hóa Colombia Yannai Kadamani Fonrodona gọi sự kiện thu hồi hiện vật trên là một "sự kiện lịch sử", chứng minh năng lực của nước này trong bảo vệ di sản văn hóa dưới nước.

Colombia thu hồi kho báu đầu tiên từ 'chén thánh tàu đắm' 300 năm tuổi - Ảnh 1.

Các hiện vật được tìm thấy trong xác tàu chiến Tây Ban Nha San José

ẢNH: REUTERS

Bà Alhena Caicedo Fernandez, Giám đốc Viện Nhân chủng học và lịch sử Colombia, cho biết các hiện vật mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận lịch sử tàu San José thông qua bằng chứng vật chất.

Chính phủ Colombia cho hay những hiện vật vừa được trục vớt bằng robot dưới nước sẽ trải qua quá trình bảo quản dài hạn và phục vụ nghiên cứu khảo cổ học.

Colombia cho biết việc thu hồi hiện vật nằm trong dự án nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ bối cảnh kinh tế, xã hội, chính trị châu Âu đầu thế kỷ 18, đồng thời nhấn mạnh San José là một phần quan trọng trong di sản và bản sắc văn hóa Colombia.

Theo hồ sơ lịch sử, San José thuộc hạm đội vận tải Flota de Tierra Firme, rời Peru năm 1707 với hàng hóa hoàng gia. Tuy nhiên, con tàu này đã không tới được Tây Ban Nha khi bị Hải quân Hoàng gia Anh đánh chìm ở vùng biển Caribbean hơn 300 năm trước, trong Chiến tranh kế vị Tây Ban Nha. 

Phát hiện 'chưa từng có' trong xác tàu đắm mang kho báu tỉ USD

Khi gặp nạn, con tàu đang chở lượng lớn vàng, bạc và ngọc lục bảo từ các thuộc địa ở Mỹ Latinh về châu Âu, với giá trị ước tính lên tới hàng tỉ USD theo thời giá hiện nay.

Kho báu trên San José từ lâu là tâm điểm tranh chấp pháp lý giữa chính phủ Colombia và công ty cứu hộ hàng hải Sea Search-Armada (SSA-Mỹ).

Colombia khẳng định họ phát hiện xác tàu vào năm 2015 cùng các chuyên gia quốc tế. Trong khi đó, SSA - trước đây là Glocca Morra - cho rằng họ đã tìm ra vị trí xác tàu từ đầu thập niên 1980. SSA đã khởi kiện tại Tòa án trọng tài thường trực và đòi hưởng khoảng 10 tỉ USD, tương đương gần một nửa giá trị ước tính của kho báu trên tàu San José.

Tin liên quan

Trục vớt kho báu từ xác tàu ngoài khơi Florida

Trục vớt kho báu từ xác tàu ngoài khơi Florida

Đài NBC News dẫn thông tin từ một công ty trục vớt kho báu cho biết hơn 1.000 đồng bạc và vàng đã được lấy khỏi một xác tàu từ thế kỷ 18 đang ở ngoài khơi bang Florida của Mỹ.

Phát hiện mới về xác tàu đắm chở theo kho báu nhiều tỉ USD

Trung Quốc phát hiện kho báu trên tàu đắm thời nhà Minh

Khám phá thêm chủ đề

Colombia San José kho báu SSA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận