Máy bay Boeing 737 từ Colombia đi Mỹ bị trúng đạn

Một máy bay Boeing 737 MAX 8 của American Airlines ẢNH: REUTERS

Trang AirLive ngày 25.2 đưa tin những vết đạn được phát hiện trên cánh một máy bay Boeing của Hãng hàng không American Airlines (Mỹ) sau khi máy bay hạ cánh tại Miami (bang Florida, Mỹ) từ Colombia.

Chuyến bay AA923 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami vào ngày 23.2 (giờ địa phương), và một cuộc kiểm tra định kỳ sau chuyến bay đã phát hiện ra các vết thủng trên cánh liệng bên phải của chiếc 737 MAX 8, bộ phận chịu trách nhiệm cân bằng ngang.

Mặc dù có các vết thủng, máy bay vẫn bay và hạ cánh an toàn.

Hãng hàng không American Airlines cho biết không có sự cố nào liên quan chuyến bay hoặc thương tích nào trên máy bay do vụ việc gây ra.

"Chiếc máy bay đã dừng hoạt động ngay lập tức để kiểm tra và sửa chữa thêm. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với tất cả các cơ quan chức năng liên quan để điều tra vụ việc này", tờ New York Post dẫn thông cáo của hãng cho biết.

Chiếc máy bay đã ở sân bay quốc tế Jose Maria Cordova (Colombia) vào ngày 22.2 và đang hoàn thành chuyến bay khứ hồi khi các vết đạn được phát hiện.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu hành khách trên máy bay. Mẫu máy bay này có sức chứa hơn 160 người. Theo dữ liệu từ trang theo dõi trực tuyến FlightAware, dường như không có sự chậm trễ hay thay đổi lớn nào trong suốt chuyến bay.

Sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami, các kỹ thuật viên của American Airlines đã tiến hành vá tạm thời để ổn định bề mặt cánh máy bay. Đến tối 23.2, máy bay được chuyển đến trung tâm bảo dưỡng chính của American Airlines tại sân bay Quốc tế Dallas-Fort Worth (bang Texas), theo AirLive.

Hiện tại, máy bay đang được các kỹ sư tiến hành đánh giá toàn diện phần cánh nơi phát hiện các lỗ đạn.