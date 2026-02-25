Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Máy bay Boeing 737 từ Colombia đi Mỹ bị trúng đạn

Khánh An
Khánh An
25/02/2026 15:29 GMT+7

Chiếc Boeing 737 MAX 8 của Hãng hàng không American Airlines được phát hiện có nhiều lỗ thủng do đạn trên cánh phải, sau khi bay từ Colombia sang Mỹ.

Máy bay Boeing 737 từ Colombia đi Mỹ bị trúng đạn - Ảnh 1.

Một máy bay Boeing 737 MAX 8 của American Airlines

ẢNH: REUTERS

Trang AirLive ngày 25.2 đưa tin những vết đạn được phát hiện trên cánh một máy bay Boeing của Hãng hàng không American Airlines (Mỹ) sau khi máy bay hạ cánh tại Miami (bang Florida, Mỹ) từ Colombia.

Chuyến bay AA923 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami vào ngày 23.2 (giờ địa phương), và một cuộc kiểm tra định kỳ sau chuyến bay đã phát hiện ra các vết thủng trên cánh liệng bên phải của chiếc 737 MAX 8, bộ phận chịu trách nhiệm cân bằng ngang.

Mặc dù có các vết thủng, máy bay vẫn bay và hạ cánh an toàn.

Hãng hàng không American Airlines cho biết không có sự cố nào liên quan chuyến bay hoặc thương tích nào trên máy bay do vụ việc gây ra.

"Chiếc máy bay đã dừng hoạt động ngay lập tức để kiểm tra và sửa chữa thêm. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với tất cả các cơ quan chức năng liên quan để điều tra vụ việc này", tờ New York Post dẫn thông cáo của hãng cho biết.

Chiếc máy bay đã ở sân bay quốc tế Jose Maria Cordova (Colombia) vào ngày 22.2 và đang hoàn thành chuyến bay khứ hồi khi các vết đạn được phát hiện.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu hành khách trên máy bay. Mẫu máy bay này có sức chứa hơn 160 người. Theo dữ liệu từ trang theo dõi trực tuyến FlightAware, dường như không có sự chậm trễ hay thay đổi lớn nào trong suốt chuyến bay.

Sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami, các kỹ thuật viên của American Airlines đã tiến hành vá tạm thời để ổn định bề mặt cánh máy bay. Đến tối 23.2, máy bay được chuyển đến trung tâm bảo dưỡng chính của American Airlines tại sân bay Quốc tế Dallas-Fort Worth (bang Texas), theo AirLive.

Hiện tại, máy bay đang được các kỹ sư tiến hành đánh giá toàn diện phần cánh nơi phát hiện các lỗ đạn.

Tin liên quan

Máy bay rớt bánh lúc cất cánh

Máy bay rớt bánh lúc cất cánh

Một chiếc máy bay chở khách hiệu Airbus của hãng hàng không British Airways đã bị rớt bánh càng đáp khi vừa cất cánh từ Las Vegas.

Máy bay chở 221 hành khách nổ 8 bánh khi hạ cánh tại Mỹ

Phi công hạ cánh khẩn cấp vì nhầm tưởng bị cướp máy bay

Khám phá thêm chủ đề

máy bay Boeing Boeing 737 trúng đạn Colombia Miami florida American Airlines
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận