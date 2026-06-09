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Thế giới Quân sự

Đài Loan diễn tập bắn đạn thật, mô phỏng ứng phó nguy cơ đảo bị tấn công

Thụy Miên
Thụy Miên
09/06/2026 12:22 GMT+7

Hôm nay (9.6), lực lượng phòng vệ Đài Loan đã diễn tập bắn rốc két và pháo nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công đổ bộ bằng đường biển, theo một kịch bản tác chiến gần thực tế hơn và với thời gian chuẩn bị được rút ngắn.

Taiwan simulates destroying an invading Chinese force in coastal drill - Ảnh 1.

Pháo phản lực phóng loạt Thunderbolt-2000 khai hỏa trong cuộc diễn tập bắn đạn thật ở Đài Trung hôm 9.6

ảnh: reuters

Theo Reuters, những bãi biển và bãi bùn dọc bờ biển phía tây Đài Loan được xem là những vị trí mà một đối thủ tiềm năng có thể lựa chọn để tiến hành đổ bộ.

Cuộc diễn tập bắn đạn thật được tổ chức đồng loạt tại 8 địa điểm dọc theo bờ biển dài 20 km xung quanh Đài Trung ở miền trung Đài Loan.

Chính quyền Đài Bắc đang đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng phòng vệ, biên chế thêm nhiều vũ khí có tính cơ động cao hơn, nhưng cũng thay đổi phương thức huấn luyện theo những tình huống khó dự đoán và sát thực tế trong trường hợp xung đột nổ ra.

Chỉ huy pháo binh Ong Yih-ming nói với các nhà báo rằng những cuộc diễn tập quân sự giờ đây không còn tuân theo những tình huống hoặc kịch bản được lên kế hoạch sẵn.

"Điểm khác biệt của cuộc diễn tập lần này so với trước đây là chúng tôi không còn dội pháo hạng nặng theo đội hình cố định như trước đây", chỉ huy này cho biết.

"Thời điểm các tổ hợp tiến vào vị trí lần này dựa trên điều kiện tác chiến thực tế. Vì vậy tôi cho rằng cuộc huấn luyện đặt ra độ khó đáng kể cho các binh sĩ của chúng tôi", ông nói thêm.

Cuộc diễn tập sử dụng các hệ thống pháo phản lực phóng loạt nội địa Thunderbolt-2000 chở trên xe tải, pháo tự hành Paladin do Mỹ sản xuất, tên lửa chống tăng, pháo và súng cối, nhằm thiết lập "vùng chết" để chặn đứng một cuộc tấn công đổ bộ.

Theo lãnh đạo lực lượng phòng vệ, đây là lần đầu tiên trong 7 năm Thunderbolt-2000 được triển khai trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật ở khu vực tác chiến.

Trung Quốc xem Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ không thể tách rời, và không loại trừ khả năng tái thống nhất bằng biện pháp quân sự.

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