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Thế giới Quân sự

Ngân sách cho vũ khí hạt nhân bứt phá kỷ lục giữa cuộc đua vũ trang mới

Thụy Miên
Thụy Miên
09/06/2026 09:06 GMT+7

Chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân vào năm ngoái đã tăng lên mức kỷ lục mới trong lúc các nước sở hữu vũ khí nguyên tử di chuyển thêm nhiều đầu đạn từ kho chứa đến các hệ thống khí tài.

Ngân sách cho vũ khí hạt nhân bứt phá kỷ lục giữa cuộc đua vũ trang mới - Ảnh 1.

Tên lửa Trident II D5 không nạp đầu đạn hạt nhân khai hỏa từ tàu ngầm USS Nebraska của Hải quân Mỹ trong một cuộc phóng thử năm 2018

ảnh: reuters

AFP hôm 9.6 dẫn báo cáo của Chiến dịch quốc tế nhằm xóa sổ vũ khí hạt nhân (ICAN) công bố báo cáo cho thấy 9 nước thành viên của câu lạc bộ vũ khí hạt nhân đã chi gần 119 tỉ USD cho các kho vũ khí của họ trong năm 2025, tăng 19% so với năm 2024.

"Chúng ta đang đứng trước một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới", báo cáo cảnh báo.

ICAN và một báo cáo khác của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hôm 8.6 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ hạt nhân gia tăng trong lúc căng thẳng địa chính trị tiếp tục diễn ra.

Cả hai báo cáo cho thấy việc tăng mạnh chi tiêu cho vũ khí hạt nhân diễn ra trong bối cảnh các nước đẩy mạnh nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí và triển khai thêm nhiều đầu đạn từ kho dự trữ.

Trung Quốc bổ sung, hiện đại hóa vũ khí hạt nhân

Đồng tác giả báo cáo Susi Snyder, Giám đốc các chương trình ICAN, nhận định xu hướng tăng mạnh kho vũ khí cùng với nguy cơ đến từ AI trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân đang ở mức đặc biệt báo động.

"Thành thực mà nói, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi", bà Snyder nói với AFP.

Bên cạnh đó, báo cáo của SIPRI chỉ ra tổng số đầu đạn hạt nhân ước tính trên thế giới đã giảm xuống còn 12.187 đầu đạn vào đầu năm nay. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo số lượng đầu đạn sẵn sàng triển khai đã tăng lên 9.745.

"Dù số lượng vũ khí hạt nhân thấp hơn, mức độ nguy hiểm và nguy cơ hạt nhân đang gia tăng", AFP dẫn lời Giám đốc SIPRI Karim Haggag.

SIPRI dự báo tổng số kho vũ khí hạt nhân nhiều khả năng sẽ bắt đầu tăng trở lại trong những năm tới trong lúc tốc độ tháo dỡ chậm lại và việc triển khai vũ khí mới đang tăng tốc.

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