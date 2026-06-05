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Thế giới Quân sự

Trung Quốc biên chế tàu khu trục Type 052D thứ 35

Thụy Miên
Thụy Miên
05/06/2026 11:19 GMT+7

Trung Quốc gần đây đã đưa vào sử dụng tàu khu trục Đồng Xuyên, chiến hạm Type 052D thứ 35 của hải quân nước này, theo Marine Insight hôm nay 5.6.

China’s 35th Type 052D Warship Enters Service As U.S. Navy Struggles to Match Pace - Ảnh 1.

Một tàu chiến Type 052D của Trung Quốc

ảnh: China Military

Diễn biến trên phản ánh tốc độ đóng tàu khu trục nhanh chóng của Trung Quốc, mà theo giới quan sát thì Mỹ đang khó theo kịp vì lao động thiếu hụt, các vấn đề về chuỗi cung ứng và những hạn chế khác liên quan đến kỹ thuật và ngân sách.

Tàu Đồng Xuyên được biên chế cho Hạm đội Nam Hải, hạm đội phụ trách vùng biển trải dài từ eo biển Đài Loan đến Biển Đông.

Khu trục hạm Type 052D có thân tàu được mở rộng và bãi đáp lớn dành cho các trực thăng săn ngầm Harbin Z-20F.

Marine Insight ghi nhận trong 10 năm qua, Trung Quốc đóng khu trục hạm với tốc độ gấp đôi các xưởng tàu Mỹ, theo đó hạ thủy tổng cộng 35 tàu Type 052D cùng 8 tàu khu trục Type 055.

Về phần mình, trong cùng thời gian Hải quân Mỹ chỉ tiếp nhận 18 – 20 tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

Khoảng cách ngày càng gia tăng về năng lực đóng tàu giữa hai nước đã làm dấy lên lo ngại tại Washington về xu hướng Bắc Kinh đang mở rộng ưu thế hàng hải trên biển.

Tàu lớp Type 052D có lượng giãn nước 7.500 tấn và được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng gồm 64 ống phóng, có khả năng khai hỏa tên lửa đối hạm, tên lửa chống ngầm và tên lửa hành trình tấn công mặt đất.

Tuy nhiên, tàu chiến Mỹ hiện vẫn chưa ưu thế về chất lượng nhờ kinh nghiệm hoạt động lâu hơn cũng như năng lực kỹ thuật mà hải quân Trung Quốc vẫn còn đang thiếu hụt.

Các tàu chiến Mỹ cũng có kích thước lớn hơn, với lượng giãn nước đến 9.800 tấn và được trang bị hệ thống gồm 96 ống phóng tên lửa. Những con tàu này còn được lắp đặt radar AN/SPY-6(V)1, vốn cung cấp năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo vô đối.

Trung Quốc hiện có khoảng 50 khu trục hạm, với hơn 40 tàu là những phiên bản hiện đại, cho phép Bắc Kinh hình thành các hệ thống phòng không phức tạp và mở rộng sức mạnh hải quân ở các vùng biển trong khu vực.

Dù Mỹ có 77 tàu khu trục, các hạm đội lại buộc phải phân tán trên nhiều khu vực chiến lược trên toàn cầu. Trong khi đó, phần lớn tàu chiến Trung Quốc được tập trung tại Tây Thái Bình Dương.

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