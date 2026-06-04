Lộ diện tàu ngầm Trung Quốc cỡ lớn mang thiết kế lạ

Theo The War Zone ngày 3.6, hình ảnh vệ tinh được lan truyền hôm 1.6 cho thấy con tàu ngầm đang neo đậu tại xưởng đóng tàu Giang Nam (thành phố Thượng Hải, Trung Quốc).

Hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao cho thấy con tàu có thiết kế hoàn toàn khác biệt so với các dòng tàu ngầm hiện nay. Theo chuyên gia H.I. Sutton nói với Naval News, tàu ước tính dài khoảng 120 m và rộng 10 - 11 m. Kích thước này lớn hơn các dòng tàu ngầm chạy bằng diesel-điện (SSK) thông thường, thậm chí vượt cả chiều dài của hầu hết tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện đại như lớp Virginia của Mỹ hay Type 093 của Bắc Kinh. Hiện chưa rõ phân loại của tàu ngầm này.

Tàu ngầm cỡ lớn ẢNH: VANTOR

Điểm đặc biệt của con tàu được chú ý là việc loại bỏ hoàn toàn tháp chỉ huy - cấu trúc nhô lên ở lưng tàu, thường dùng để chứa kính tiềm vọng, ăng-ten liên lạc và ống thở. Thiết kế "phẳng" này giúp giảm thiểu lực cản của nước, tối ưu hóa tốc độ và độ linh hoạt khi lặn. Quan trọng hơn, nó giúp con tàu hoạt động êm ái, giảm tiếng ồn và khó bị radar đối phương phát hiện, rất phù hợp cho các nhiệm vụ tăng tốc đánh chặn mục tiêu từ xa.

Bên cạnh đó, hình ảnh còn cho thấy tàu trang bị bánh lái hình chữ X ở đuôi - đặc điểm nâng cao tính cơ động và an toàn - và dường như sử dụng hệ thống đẩy bằng trạm bơm (pumpjet) thay vì chân vịt truyền thống để tăng cường khả năng tàng hình bằng âm thanh.

Tuy nhiên, giới chuyên gia chỉ ra rằng thiết kế này cũng có điểm yếu do phải hy sinh không gian quan trọng để lắp đặt các hệ thống cảm biến và liên lạc. Trước đó, vào năm 2018, xưởng Giang Nam từng chế tạo một mẫu tàu ngầm không tháp cỡ nhỏ (dài 45 m), nhiều khả năng là nền tảng thử nghiệm công nghệ cho siêu tàu ngầm hiện tại.

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Sự xuất hiện của mẫu thiết kế lạ nêu trên phần nào cho thấy tốc độ mở rộng và đa dạng hóa hạm đội của Hải quân Trung Quốc. Theo đánh giá của tình báo hải quân Mỹ, Bắc Kinh đang trải qua một sự dịch chuyển chiến lược quan trọng, hướng tới các thiết kế thế hệ mới để gia tăng sức mạnh răn đe. Giới quan sát dự đoán đây có thể là nguyên mẫu tàu ngầm đánh chặn tốc độ cao dưới đáy biển trong tương lai.