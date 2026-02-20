IISS: Trung Quốc vượt Mỹ về tốc độ đóng tàu ngầm

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại London (Anh), sự gia tăng về số lượng tàu ngầm của Trung Quốc sẽ đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với các nước phương Tây, mặc dù các tàu ngầm Trung Quốc vẫn còn những khác biệt về chất lượng so với các thiết kế của Mỹ và châu Âu, chuyên san quốc phòng Breaking Defense trích đăng ngày 19.2.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type 094 ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

Viết trên blog Military Balance của IISS, nghiên cứu viên cao cấp về năng lực quân sự và đánh giá dữ liệu Henry Boyd cùng nghiên cứu viên về mua sắm quốc phòng Tom Waldyn cho biết Trung Quốc đã hạ thủy 10 tàu ngầm với tổng lượng giãn nước ước tính 79.000 tấn trong giai đoạn 2021-2025.

Con số này vượt qua tốc độ sản xuất tàu ngầm của Mỹ, nước đã hạ thủy 7 tàu với tổng lượng giãn nước 55.000 tấn trong cùng giai đoạn.

"Quan trọng nhất, trong số này có tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo Type 094 (lớp Jin) thứ bảy và thứ tám, một phần trong sự hình thành của bộ 3 răn đe hạt nhân của Bắc Kinh", các tác giả cho biết.

Họ lưu ý rằng hình ảnh vệ tinh thương mại chụp vào đầu năm 2026 cho thấy tổng cộng 6 tàu Type 094, phân bố tại một số xưởng đóng tàu và căn cứ. "Nếu tính đến khả năng có thêm các tàu khác đang thực hiện tuần tra răn đe hoặc được che giấu trong quá trình đại tu trong giai đoạn này, gần như chắc chắn rằng Trung Quốc đã hạ thủy tàu Type 094 thứ bảy vào năm 2024 và thứ tám vào năm 2025", các tác giả kết luận.

Ngoài các tàu Type 094, xưởng đóng tàu Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co (BSHIC) ở Hồ Lô Đảo (tỉnh Liêu Ninh) còn đang sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa dẫn đường (SSGN) cho hải quân Trung Quốc. Báo cáo cho rằng 9 tàu Type 093B (lớp Shang III) đã được hạ thủy trong giai đoạn từ 2022 đến nay, dựa trên ảnh vệ tinh thương mại chụp cơ sở này và các đánh giá của chính phủ Mỹ.

Báo cáo cũng cho biết một lớp SSGN hoàn toàn mới, vốn đã được xác nhận là đang trong quá trình phát triển và trước đó được cho là mang định danh Type 09V, đã được hạ thủy trong tháng này.

Tuy nhiên, các tác giả cũng lưu ý rằng yếu tố hạn chế đối với hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc không phải là tổng số lượng, mà là độ ồn của chúng. Cả thân tàu Type 093 và Type 094 đều được cho là ồn hơn, do đó dễ bị theo dõi hơn khi triển khai.

Các tác giả đưa ra một lưu ý quan trọng là hiểu biết về mức độ tiếng ồn của tàu ngầm Trung Quốc chủ yếu dựa trên báo cáo năm 2009 của Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ (ONI).