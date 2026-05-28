Máy bay ‘quái vật biển Bột Hải’ của Trung Quốc tái xuất

Chuyên trang quân sự The War Zone hôm 26.5 đưa tin về những thay đổi trên phi cơ mặt nước (WIG) - một dạng thủy phi cơ - của Trung Quốc, gần 1 năm sau khi phương tiện này lần đầu được phát hiện.

Phi cơ mang biệt danh “Quái vật biển Bột Hải” lần đầu được nhà phân tích quân sự HI Sutton phát hiện vào tháng 6.2025, khi xuất hiện tại một bến cảng trên biển Bột Hải, Trung Quốc.

Máy bay nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự. Trong hình ảnh mới nhất được lan truyền trên mạng xã hội, máy bay đã được chụp cận cảnh và truyền thông đã phát hiện được nhiều chi tiết đáng chú ý.

Máy bay WIG mang biệt danh “Quái vật biển Bột Hải” xuất hiện tại biển Bột Hải, Trung Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE WAR ZONE

Máy bay mang thiết kế giống thủy phi cơ, sử dụng 4 động cơ cánh quạt thông thường. Điều này phù hợp với những đánh giá ban đầu cho rằng loại phương tiện WIG này ưu tiên động cơ cánh quạt để đạt hiệu quả hoạt động tốt hơn khi bay sát mặt biển.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở các giá treo xuất hiện dưới hai cánh. Mỗi cánh có hai điểm treo, dường như được thiết kế để mang và thả tải trọng. Về lý thuyết, các giá treo này có thể được dùng cho thùng nhiên liệu phụ hoặc các thiết bị cảm biến. Thế nhưng, sự hiện diện của các cơ cấu móc treo khiến nhiều chuyên gia cho rằng chúng được thiết kế để mang vũ khí.

Một số loại tải trọng phi quân sự như xuồng cứu sinh phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn vẫn có thể được triển khai từ các giá treo này. Dù vậy, màu sơn quân sự cùng định hướng phát triển của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) khiến giả thuyết về khả năng mang vũ khí trở nên thuyết phục hơn, theo The War Zone.

Ngoài tên lửa hoặc ngư lôi hạng nhẹ, các máy bay không người lái (UAV) phóng từ trên không cũng được xem là một loại tải trọng tiềm năng, phù hợp với xu hướng mà quân đội Trung Quốc đang theo đuổi.

Trung Quốc đang hồi sinh “Quái vật Caspi”?

Một giả thuyết khác được nhiều chuyên gia nhắc tới là "Quái vật biển Bột Hải" thực chất chỉ là mẫu thử nghiệm thu nhỏ nhằm kiểm chứng công nghệ máy bay WIG.

Nếu dự án thành công, Trung Quốc có thể phát triển các phiên bản lớn hơn nhiều, với tải trọng cao hơn, hệ thống động lực mạnh hơn và khả năng mang vũ khí đáng kể hơn.

Các phương tiện WIG từng được Liên Xô nghiên cứu sâu trong thời Chiến tranh Lạnh. Chúng tận dụng hiệu ứng khí động học khi bay sát mặt nước để đạt tốc độ cao và hiệu quả nhiên liệu tốt hơn so với tàu biển thông thường.

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, công nghệ này dần bị lãng quên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó đang nhận được sự quan tâm trở lại nhờ những ưu điểm như vận tải trên biển với tốc độ cao, có khả năng bay thấp giúp khó bị phát hiện bởi radar.