Thế giới Quân sự

Israel cắm cờ trên lâu đài chiến lược của Lebanon

Thụy Miên
31/05/2026 18:15 GMT+7

Quân đội Israel tuyên bố đã kiểm soát được ngọn núi chiến lược, bên trên có lâu đài từ thời Thập Tự chinh ở miền nam Lebanon trong đợt tiến quân sâu nhất vào nước láng giềng trong vòng hơn 26 năm qua.

Cờ Israel cắm trên tầng cao của lâu đài thời Trung Cổ ở Lebanon

ảnh: ap

Cờ Israel hôm nay (31.5) bay trên lâu đài Beaufort từ thời Trung Cổ của Lebanon. Cùng ngày, quân đội Israel cảnh báo dân thường Lebanon nhanh chóng sơ tán khỏi một khu vực rộng lớn ở miền nam nước này trước kế hoạch mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ, theo AP.

Còn AFP dẫn lời phóng viên tại hiện trường ghi nhận tiếng pháo kích và khói bốc lên ở một khu vực gần lâu đài, nơi Israel từng sử dụng làm tiền đồn trong thời gian chiếm đóng kéo dài khoảng 2 thập niên trước khi rút quân năm 2000.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel cũng xác nhận các đơn vị nước này đã chiếm cứ điểm lịch sử đóng vai trò chiến lược, cho phép quan sát rộng khắp miền nam Lebanon.

"Theo lệnh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và dựa trên sự chỉ đạo của tôi, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã mở rộng chiến dịch ở Lebanon, băng qua sông Litani, và kiểm soát Beaufort Ridge, một trong những vị trí chiến lược quan trọng nhất trong công cuộc bảo vệ các cộng đồng ở Galilee và bảo đảm an toàn cho lực lượng của chúng ta", ông Katz tuyên bố trên mạng xã hội.

'Còn gì nữa đâu': Gaza lo sợ tham vọng mở rộng kiểm soát của Israel

Phát biểu tại một sự kiện sau đó trong ngày, Bộ trưởng Katz nói chiến dịch Lebanon đã giúp loại trừ hàng ngàn kẻ khủng bố và kiểm soát hàng trăm km2. Ông cảnh báo rằng bên nào gây hại cho dân thường Israel sẽ bị mất đi lãnh thổ.

Cuộc tiến quân về hướng Beaufort diễn ra trong lúc quân đội Israel ra lệnh sơ tán diện rộng đối với khu vực nằm phía nam sông Zahrani và phía bắc sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 40 km. IDF cho biết đang lên kế hoạch tấn công các mục tiêu của Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon.

Một ngày trước, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cáo buộc Israel thi hành chính sách tàn phá và trừng phạt tập thể đối với miền nam. Ông kêu gọi đối phương hãy ngừng bắn và ngừng ngay hành động tàn phá các thị trấn, làng mạc, đe dọa người dân Lebanon.

Israel được cho là đã thiết lập một tiền đồn quân sự bí mật ở sa mạc Iraq để yểm trợ cho chiến dịch không quân tại Iraq, và đã tấn công lực lượng Iraq vốn suýt nữa phát hiện căn cứ này hồi đầu chiến dịch.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
