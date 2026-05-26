Israel tăng hỏa lực ở Lebanon, tuyên bố sẽ 'đè bẹp' Hezbollah

Trí Đỗ
26/05/2026 07:37 GMT+7

Quân đội Israel đã tăng cường không kích tại miền nam Lebanon, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố đã ra lệnh leo thang chiến dịch nhằm vào Hezbollah.

Trong tuyên bố video đăng trên Telegram ngày 25.5, ông Thủ tướng Israel Netanyahu nói đã chỉ đạo quân đội "đẩy nhanh hơn nữa" các hoạt động quân sự tại Lebanon, đồng thời khẳng định Israel sẽ tăng cường hỏa lực để "đè bẹp" Hezbollah.

"Đúng là Hezbollah đang tấn công chúng tôi bằng máy bay không người lái (UAV), bao gồm UAV cáp quang, nhưng chúng tôi có các đội đang nghiên cứu biện pháp đối phó. Chúng ta sẽ xử lý vấn đề này", AFP dẫn lời ông Netanyahu.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Rashidieh của người Palestine ở quận Tyre, miền nam Lebanon ngày 25.5.2026

ẢNH: AFP

Quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 70 mục tiêu của Hezbollah trong ngày 25.5. Các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran được cho là đang tìm cách hoàn tất các điều khoản của một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt xung đột ở Trung Đông, trong đó có thể bao gồm cả mặt trận Lebanon.

lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực từ ngày 17.4, hai bên vẫn gần như giao tranh hằng ngày ở khu vực biên giới. Israel cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận, trong khi lực lượng này nói các đợt tấn công của họ nhằm đáp trả hành động quân sự từ phía Israel, theo The Guardian.

Trước khi mở rộng không kích, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán đối với 10 ngôi làng ở miền nam Lebanon. Đại tá Avichay Adraee, phát ngôn viên tiếng Ả Rập của quân đội Israel, nói lực lượng này "buộc phải hành động bằng vũ lực" trước các vi phạm của Hezbollah.

Theo Hãng thông tấn Lebanon (NNA), Israel tiến hành nhiều đợt không kích liên tiếp vào thung lũng Bekaa ở miền đông Lebanon tối 25.5. Trước đó, hàng chục cuộc không kích nhằm vào nhiều thị trấn và làng mạc ở miền nam Lebanon khiến 3 người thiệt mạng trên 2 ô tô và 1 xe máy. Các đợt tấn công sau đó tiếp tục nhắm vào một số khu vực gần thành phố cổ Tyre.

Theo AFP, người dân tháo chạy khỏi vùng ngoại ô phía nam Beirut, khu vực được xem là thành trì của Hezbollah, sau các lời kêu gọi leo thang từ phía Israel.

Trong nội bộ chính phủ Israel, một số bộ trưởng cực hữu thúc giục mở rộng chiến dịch tại Lebanon. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich ngày 25.5 kêu gọi chấm dứt khẩn cấp mối đe dọa từ UAV mang thuốc nổ của Hezbollah. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir cũng kêu gọi Israel "quay lại xung đột cường độ cao" và kiểm soát khu vực xa hơn về phía bắc Lebanon.

Hiện quân đội Israel kiểm soát một dải đất sâu khoảng 10 km bên trong lãnh thổ Lebanon. Israel xác định sông Litani là ranh giới của khu vực cần loại bỏ sự hiện diện của các tay súng Hezbollah.

Về phía Hezbollah, lực lượng này ngày 25.5 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào 3 doanh trại và một cơ sở quân sự ở miền bắc Israel, nói đây là động thái đáp trả các vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel. Tối 24.5, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tái khẳng định lập trường phản đối đàm phán trực tiếp giữa Lebanon - Israel, đồng thời tuyên bố nhóm này sẽ không giải giáp.

Cùng ngày, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun bảo vệ quyết định tham gia đàm phán với Israel, song nhấn mạnh yêu cầu Israel rút hoàn toàn khỏi miền nam Lebanon là điều "không thể thương lượng".

Lebanon và Israel dự kiến tổ chức vòng đàm phán tiếp theo tại Washington vào ngày 2 - 3.6, sau cuộc gặp giữa các quan chức quân sự hai bên tại Lầu Năm Góc ngày 29.5.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 23.5 nói rằng Mỹ không phải là bên trung thực trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và Tehran sẽ không thỏa hiệp về các quyền quốc gia của mình.

