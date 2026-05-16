Thế giới

Israel - Lebanon gia hạn ngừng bắn thêm 45 ngày

Bảo Hoàng
16/05/2026 08:08 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 15.5 thông báo Lebanon và Israel đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp giao tranh tiếp diễn.

Theo AFP ngày 16.5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết lệnh ngừng bắn sẽ được kéo dài nhằm tạo điều kiện cho các bước tiến ngoại giao tiếp theo. Ông thông báo Mỹ sẽ tổ chức các vòng đàm phán vào ngày 2 - 3.6 nhằm đạt được thỏa thuận lâu dài giữa các bên.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc sẽ chủ trì một cơ chế đàm phán an ninh mới, quy tụ phái đoàn quân sự của Israel và Lebanon vào ngày 29.5. Phía Mỹ kỳ vọng các cuộc thảo luận sẽ thúc đẩy nền hòa bình lâu dài, tiến tới công nhận chủ quyền của nhau và thiết lập an ninh thực sự dọc đường biên giới chung.

Israel - Lebanon gia hạn ngừng bắn thêm 45 ngày - Ảnh 1.

Khói bốc lên ở miền nam Lebanon sau cuộc không kích của Israel ngày 15.5

ẢNH: REUTERS

Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu dự kiến hết hạn vào ngày 17.5. Phái đoàn Lebanon hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn, gọi đây là "khoảng thời gian nghỉ ngơi quan trọng" cho người dân để củng cố các thể chế nhà nước. Phái đoàn Lebanon tham gia đàm phán bất chấp sự phản đối từ Hezbollah.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter đánh giá các cuộc đàm phán diễn ra "thẳng thắn và mang tính xây dựng", song nhấn mạnh an ninh của công dân và binh sĩ Israel vẫn là ưu tiên hàng đầu.

70 trẻ em thiệt mạng ở Bờ Tây, UNICEF lên án Israel

Theo Reuters, chiến dịch không kích và tấn công trên bộ của Israel vào miền nam Lebanon thời gian qua đã khiến khoảng 1,2 triệu người phải sơ tán. Israel tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào lực lượng Hezbollah, đồng thời yêu cầu lực lượng này phải giải giáp vũ khí như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình toàn diện nào với chính quyền Beirut.

Lực lượng Hezbollah và quân đội Israel vẫn tiếp tục các đòn "ăn miếng trả miếng", tập trung chủ yếu ở miền nam Lebanon. Truyền thông Lebanon ngày 16.5 đưa tin một cuộc tấn công mới của Israel vào trung tâm phòng vệ dân sự ở Lebanon đã khiến ít nhất 6 người chết và 22 người bị thương.

Vòm Sắt của Israel đạt tỷ lệ đánh chặn tên lửa gần 99%?

Lãnh đạo công ty quốc phòng sản xuất hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel tự tin về năng lực đánh chặn tên lửa do Hamas, Hezbollah hay Iran tấn công.

Ông Trump thông báo gia hạn ngừng bắn Israel - Lebanon thêm 3 tuần

