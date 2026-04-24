Ông Trump thông báo gia hạn ngừng bắn Israel - Lebanon thêm 3 tuần

Bảo Hoàng
24/04/2026 07:02 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24.4 thông báo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được gia hạn thêm 3 tuần, sau cuộc gặp với đại diện cấp cao hai nước Trung Đông.

Rạng sáng 24.4 theo giờ Việt Nam (chiều 23.4 giờ Mỹ), Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social cho biết: "Cuộc gặp diễn ra rất tốt đẹp. Mỹ sẽ hợp tác với Lebanon để giúp nước này tự bảo vệ mình khỏi Hezbollah. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ được gia hạn thêm 3 tuần".

Ông Trump thông báo lệnh ngừng bắn sau cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Mỹ với đại sứ Israel và Lebanon tại Washington D.C, cùng những đại diện cấp cao 2 nước Trung Đông. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ mong muốn sớm chủ trì cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong họp báo tại Nhà Trắng ngày 23.4

ẢNH: REUTERS

Phát biểu bên cạnh ông Trump tại Nhà Trắng, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter nói rằng Israel và Lebanon "chưa bao giờ sát cánh gần nhau hơn lúc này”.

Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad cảm ơn ông Trump vì đã chủ trì "khoảnh khắc lịch sử”. “Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của ông (Trump), chúng tôi có thể làm Lebanon vĩ đại trở lại”.

Tổng thống Trump cũng đề nghị Iran dừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông, bao gồm Hezbollah tại Lebanon. Ông Trump nói đây là một điều kiện để ký đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Mỹ - Iran.

Thỏa thuận mà ông Trump công bố đã làm giảm đáng kể các đợt giao tranh ở miền nam Lebanon, tuy nhiên một số cuộc tấn công giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn.

Quân đội Israel cho biết đã bắn trúng một bệ phóng tên lửa trước đó được dùng để tấn công Israel trong ngày 23.4. Hezbollah đã nhận trách nhiệm và cho biết đã phóng tên lửa để trả đũa việc Tel Aviv tấn công làng Yater ở Lebanon.

Cũng trong họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng ông "không muốn vội vàng" chấm dứt xung đột với Iran. "Tôi đã dùng quân sự đánh đuổi Iran trong 4 tuần đầu tiên. Giờ đây chúng tôi chờ xem sẽ đạt được thỏa thuận gì. Nếu họ không muốn đạt thỏa thuận, chúng tôi sẽ kết thúc bằng biện pháp quân sự", ông nói.

Ông Trump cũng khẳng định không dùng vũ khí hạt nhân tấn công Iran. Trong khi đó, Tehran ngày 23.4 bác bỏ các tuyên bố từ Washington cho rằng Iran đang muốn chế tạo "10 bom hạt nhân". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Iran chưa từng đưa ra bất kỳ số liệu nào như vậy trong các cuộc trao đổi ngoại giao, cáo buộc thông tin trên là do Mỹ suy diễn.

