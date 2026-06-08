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Thế giới Quân sự

Toàn bộ tàu ngầm tấn công hạt nhân Anh đều cập cảng chờ bảo trì

Thụy Miên
Thụy Miên
08/06/2026 10:55 GMT+7

Báo đài Anh lên tiếng đặt nghi vấn cho năng lực răn đe hạt nhân dưới biển của quân đội Anh sau khi có tin toàn bộ các tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Astute của nước này đồng loạt cần nâng cấp và sửa chữa.

Toàn bộ 5 tàu ngầm lớp Astute của Hải quân Hoàng gia Anh đều cần bảo trì và nâng cấp

ảnh: bộ quốc phòng anh

Báo The Telegraph hôm 8.6 đưa tin cả 5 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Astute của Hải quân Hoàng gia Anh đều cập cảng chờ bảo trì và sửa chữa. Còn tàu thứ sáu vẫn chưa sẵn sàng ra khơi dù đã được vào biên chế của hạm đội.

UK Defence Journal cũng đưa tin về tình trạng đang xảy cho hạm đội tàu ngầm lớp Astute, mà theo tờ báo vốn là những tàu ngầm quan trọng trong nỗ lực phòng thủ và hỗ trợ năng lực răn đe hạt nhân của nước Anh.

Tàu lớp Astute cấu thành lực lượng tàu ngầm tấn công chủ lực của Hải quân Hoàng gia Anh. Mỗi tàu được trang bị các tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và ngư lôi hạng nặng Spearfish.

Các tàu ngầm Astute đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ chiến lược của Hải quân Hoàng gia Anh, từ thu thập thông tin tình báo, chống tàu ngầm, tàu nổi, đến bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales khi hoạt động trên biển.

Đặc biệt, đây là tàu đảm nhiệm vai trò hộ tống các tàu ngầm lớp Vanguard mang tên lửa đạn đạo, vốn là hạm đội tàu ngầm răn đe hạt nhân duy nhất được Anh triển khai hiện nay.

Trên hết, các tàu ngầm lớp Astute được xem là lực lượng nòng cốt trong việc theo dõi và đối phó các tàu ngầm tàng hình của Nga.

Với chi phí đóng mới lên đến 12,2 tỉ bảng Anh cho mỗi tàu, tàu ngầm lớp Astute được đánh giá là một trong những lớp tàu ngầm tấn công hiện đại nhất thế giới. Theo các nguồn tin quân sự, chưa từng có tàu ngầm Nga nào phát hiện được tàu ngầm Astute bằng hệ thống sonar.

Đó là lý do các chuyên gia quân sự đã lên tiếng quan ngại khi cả hạm đội tàu ngầm Astute đều phải cập cảng bảo trì. The Telegraph dẫn lời các chỉ huy hải quân cảnh báo hiện Anh gần như bị mất đi khả năng nhanh chóng phát động những cuộc tấn công chiến lược hoặc tiến hành các hoạt động giám sát bí mật dưới biển trong thời gian ngắn.

Tình hình càng thêm nghiêm trọng trong bối cảnh các tàu ngầm Nga gia tăng hoạt động tại các vùng biển quanh châu Âu, bao gồm lãnh hải Anh trong năm qua.

Tướng Richard Knighton, Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, hồi tuần rồi lên tiếng về thách thức quân sự đến từ Nga.

"Tôi biết rõ đây là thời điểm nguy hiểm nhất trong sự nghiệp của mình", tướng Knighton nói với Đài BBC hôm 5.6, thêm rằng nước Anh đang đối mặt nguy cơ và mối đe dọa lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Nga chưa bình luận thông tin trên.

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