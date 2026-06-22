Bộ đôi tàu hộ vệ tàng hình, săn ngầm của Hải quân Ấn Độ đến TP.HCM

Tàu hộ vệ tàng hình đa nhiệm INS Udaygiri ảnh: thụy miên

Trưởng đoàn Hải quân Việt Nam là đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam, đã chào đón trưởng đoàn Hải quân Ấn Độ là chuẩn đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội miền Đông (Hải quân Ấn Độ) cùng thuyền trưởng tàu INS Udaygiri – đại tá Vikas Sood.

Đại diện UBND TP.HCM, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; Cảng vụ hàng hải TP.HCM; các cán bộ bộ của Vùng 2 Hải quân.

Phía Ấn Độ có đại tá S.Muthukrishnan, tùy viên quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Cập cảng Sài Gòn ngay sau đó là tàu săn ngầm INS Kavaratti với thuyền trưởng – trung tá Ashwani Kumar Bura.

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam đón Chuẩn đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội miền Đông, Hải quân Ấn Độ ảnh: thụy miên

Chuyến thăm của bộ đôi tàu Hải quân Ấn Độ đến TP.HCM hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng nhằm tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng hải quân hai nước.

Hoạt động này cũng góp phần làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam – Ấn Độ, đồng thời khẳng định cam kết của hai bên trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Bên cạnh việc chào xã giao lãnh đạo TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng 2, các hoạt động khác bao gồm đồng diễn yoga trên tàu, tiệc chiêu đãi trên tàu hộ vệ, luyện tập chung với Hải quân Việt Nam.

Các tàu đã rời quân cảng ở Visakhapatnam (trụ sở Hạm đội miền Đông, Ấn Độ) từ đầu tuần trước cho cuộc hành trình đến Việt Nam, và sẽ rời cảng Sài Gòn vào ngày 24.6 cho điểm đến kế tiếp là căn cứ hải quân Sattahip (Thái Lan).

Chuẩn đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội miền Đông, Hải quân Ấn Độ ảnh: thụy miên

Thông tin về hai tàu hải quân thăm cảng Sài Gòn

INS Kavaratti (số hiệu P31) là tàu săn ngầm, chiều dài 109,1 m, chiều rộng 14,17 m, lượng giãn nước khoảng 3.490 tấn và mớn nước 4,5 m. Số lượng sĩ quan và thủy thủ đoàn trên tàu là 155 người.

INS Kavaratti có tổng công suất khoảng 21.800 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 25 hải lý/giờ.

Đây là một trong những tàu săn ngầm chủ lực của Hải quân Ấn Độ, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến chống ngầm và bảo đảm an ninh trên biển.

Tàu săn ngầm INS Kavaratti ảnh: thụy miên

INS Kavaratti là một trong những tàu chiến đầu tiên của Ấn Độ sử dụng cấu trúc thượng tầng bằng vật liệu composite sợi carbon tích hợp với thân tàu, giúp giảm trọng lượng phần trên, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và nâng cao đặc tính tàng hình.

Tàu được trang bị nhiều loại vũ khí và cảm biến do Ấn Độ phát triển, gồm pháo hạm tầm trung, ống phóng ngư lôi, bệ phóng rocket chống ngầm, hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần (CIWS), cùng hệ thống thông tin liên lạc tích hợp và tác chiến điện tử hiện đại.

INS Kavaratti được thiết kế để hoạt động trong môi trường tác chiến có yếu tố hạt nhân, sinh học và hóa học. Với các tính năng tàng hình tiên tiến và tín hiệu phản xạ radar thấp, tàu có khả năng nâng cao hiệu quả tác chiến chống ngầm và bảo đảm an ninh trên biển, đảm nhận vai trò một trong những tàu chiến chủ lực của Hải quân Ấn Độ.

Tàu INS Udaygiri vào cảng trước ảnh: thụy miên

Còn INS Udaygiri (số hiệu F35) là tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình, chiều dài 149,02 m, chiều rộng 17,8 m, lượng giãn nước khoảng 7.500 tấn và mớn nước 6,7 m.

Tàu có tổng công suất khoảng 60.000 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 29 hải lý/giờ. Số lượng sĩ quan và thủy thủ đoàn trên tàu là 313 người.

INS Udaygiri được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, tên lửa Barak-8, hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa (LRSAM), ngư lôi, bệ phóng rốc két cùng các hệ thống radar hiện đại.

Tàu cũng được tích hợp tổ hợp tác chiến điện tử Shakti, góp phần nâng cao năng lực tác chiến và nhận thức tình huống trên biển.