Chuyến thăm đặc biệt của tàu tuần tra hải quân Thái Lan đến TP.HCM

Tàu tuần tra xa bờ lớp Krabi tên HTMS Prachuap Khiri Khan đang cập cảng Nhà Rồng

Trưởng đoàn Hải quân Việt Nam là Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam, đã chào đón trưởng đoàn Thái Lan là Chuẩn đô đốc Thaveesak Thongnam cùng thuyền trưởng – Trung tá Kongkachar Kerdchuchern và phái đoàn Vương quốc Thái Lan.

Phía Việt Nam có Thượng tá Tạ Quang Hùng, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đại diện UBND TP.HCM, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM…

Dự lễ đón tàu còn có Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Mooddhitaporn, tùy viên hải quân, sĩ quan tham mưu cùng cán bộ nhân viên của phái bộ Thái Lan tại Việt Nam.

Chuyến thăm cảng đặc biệt

Trả lời Thanh Niên, Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya khẳng định chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan đến TP.HCM là dịp vô cùng đặc biệt, kế hoạch được chuẩn bị từ năm ngoái trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

"Quan trọng hơn nữa, năm nay hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan. Chuyến thăm lần này thể hiện thiện chí của cả chính phủ và nhân dân Thái Lan. Chúng tôi cũng mở cửa để người dân Việt Nam tham quan tàu và tham gia các hoạt động giao lưu", theo bà đại sứ.

Bà Urawadee cho biết thêm công tác chuẩn bị đã được sắp xếp để tàu hải quân cập cảng đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại thành phố mang tên Bác.

Cuộc triển lãm được tổ chức trên cảng, sát điểm tàu đậu. Theo đại sứ, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời từng sống tại Thái Lan và chính Người đã đặt nền móng vững chắc cho quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam. "Chúng tôi luôn trân trọng vai trò lịch sử đó. Vì vậy, chúng tôi mong muốn cùng nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước", bà chia sẻ.

HTMS Prachuap Khiri Khan thăm TP.HCM từ ngày 18 - 23.5

Chuyến thăm sau khi nâng cấp quan hệ

Đại sứ Urawadee cũng cho hay dịp này cũng đánh dấu lần đầu tiên phía Thái Lan bố trí một chuyến thăm riêng biệt ngoài lịch trình huấn luyện thông thường của hải quân, thể hiện giai đoạn hợp tác mới sau khi nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện.

HTMS Prachuap Khiri Khan (số hiệu 552) là tàu tuần tra xa bờ lớp Krabi thứ hai của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Tàu được đóng tại xưởng đóng tàu hải quân Mahidol Adulyadej với sự hỗ trợ về thiết kế và chuyển giao công nghệ từ BAE Systems.

Tàu chính thức được đưa vào biên chế từ ngày 27.9.2019 và hiện hoạt động tại căn cứ hải quân Sattahip. HTMS Prachuap Khiri Khan có lượng choán nước 2.000 tấn, chiều dài 90,5 m và chiều rộng 13,5 m.

Tốc độ tối đa của tàu lên đến 23 hải lý/giờ (43 km/giờ), và tầm hoạt động khoảng 3.500 hải lý (6.500 km) ở tốc độ hành trình này. Thời gian hoạt động liên tục trên biển của tàu đạt 14 ngày.

HTMS Prachuap Khiri Khan được trang bị radar giám sát Thales Variant cùng radar điều khiển hỏa lực và quang điện tử Thales Lirod Mk2.

Vũ khí trên tàu gồm bốn tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon, một pháo Oto Melara cỡ 76 mm, hai pháo MSI 30 mm và hai súng máy.

Bên cạnh đó, tàu có khả năng mang theo một trực thăng H145M và được bố trí sàn đáp dài 20 m phục vụ hoạt động hàng không hải quân.

Vào tháng 3.2023, HTMS Prachuap Khiri Khan đã phóng thành công tên lửa đối hạm Boeing Harpoon Block 1C trong một cuộc bắn đạn thật.