Tàu buồm hải quân lớn nhất Đông Nam Á của Indonesia đến TP.HCM

Tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci của Hải quân Indonesia ảnh: thụy miên

Trưởng đoàn Hải quân Việt Nam là Đại tá Lê Đình Nghi, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam, đã chào đón chỉ huy tàu KRI Bima Suci là Trung tá Sugeng Hariyanto và phái đoàn Indonesia.

Phía Việt Nam có đại diện UBND TP.HCM, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM. Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM; các cơ quan, đơn vị Vùng 2 Hải quân.

Dự lễ đón tàu còn có Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio, Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM Carolina Tinangon, tùy viên quốc phòng, cán bộ nhân viên của phái bộ Indonesia tại Việt Nam.

Tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci cập cảng Sài Gòn Hiệp Phước ảnh: thụy miên

Chuyến thăm TP.HCM là điểm nhấn trong hải trình của tàu

Trả lời Thanh Niên, Đại sứ Tugio cho biết chuyến thăm là một điểm nhấn trong khuôn khổ chương trình ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026, theo đó quy tụ học viên các trường hải quân đến từ 26 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cùng tham gia hải trình với các học viên của Indonesia.

"Ba học viên sĩ quan đến từ Việt Nam đã tham gia hải trình trên tàu. Trên thực tế, họ đã đồng hành cùng con tàu vào thời điểm khởi hành từ Surabaya", theo đại sứ.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio ảnh: thụy miên

Theo khuôn khổ APCS 2026, KRI Bima Suci rời cảng Surabaya (Indonesia) hôm 26.3 và lần lượt đi qua Jakarta, Belawan cũng thuộc Indonesia, Colombo (Sri Lanka), Singapore trước khi đến TP.HCM hôm nay.

Trong thời gian lưu lại TP.HCM đến ngày 13.5, các học viên sĩ quan của Hải quân Indonesia dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, giao lưu văn hóa, thể thao với phía Hải quân Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động chính thức, thủy thủ đoàn KRI Bima Suci cũng sẽ tham gia chương trình giao lưu do Hải quân Việt Nam tổ chức nhằm tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hải quân hai nước.

Tàu buồm huấn luyện hiện đại nhất Indonesia

Nhìn từ buồng lái tàu ảnh: thụy miên

Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM Carolina Tinangon cho biết KRI Bima Suci là tàu buồm huấn luyện hiện đại nhất tính đến thời điểm này của Hải quân Indonesia.

KRI Bima Suci cũng hiện giữ kỷ lục là tàu buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á, với chiều dài 111,2 m, chiều rộng 13,65 m, sâu 5,6 m, nặng 2.346 tấn, tốc độ 12 hải lý/giờ và sức chứa lên đến 200 học viên.

Tàu được trang bị ba cột buồm chính với tổng cộng 26 cánh buồm, cột buồm cao nhất đạt 49 m tính từ boong trên cùng.

Đại sứ Tugio cho biết cũng vì chiều cao quá khổ của con tàu, KRI Bima Suci đã không thể vào được cảng Sài Gòn sát trung tâm thành phố.

Một hình ảnh trên tàu ảnh: thụy miên

Con tàu được sử dụng để đào tạo các học viên sĩ quan hải quân, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải thiên văn, bao gồm kỹ năng quan sát thiên thể và thực hiện các phép tính toán để xác định vị trí trên biển.

"Có thể nói, đây là một "phòng thí nghiệm thực hành" giúp các học viên vận dụng những kiến thức đã học trên lớp vào điều kiện hoạt động thực tế trên đại dương", Đại sứ Tugio cho biết.

Bên cạnh vai trò huấn luyện, KRI Bima Suci cũng là một tàu tham gia thi đấu. Con tàu từng góp mặt tại nhiều cuộc đua và giành được không ít thành tích đáng chú ý, theo đại sứ.