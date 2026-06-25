Chiến sự Ukraine ngày 1.582: UAV Kyiv tiếp tục phá dòng năng lượng Nga

Theo The Independent dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 24.6, hỏa hoạn đã bùng phát tại các cơ sở này sau vụ tập kích. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá.

Giới chức Nga đã tạm thời đình chỉ hoạt động tại sân bay Orenburg, đồng thời áp dụng hạn chế bay tại Orsk và Yasnoye vì lý do an ninh. Thống đốc vùng Orenburg Yevgeny Solntsev xác nhận khu vực này hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn.

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Ông nói một số UAV đã bị bắn hạ trên một khu công nghiệp, đồng thời cho biết chưa ghi nhận thương vong. Nhà chức trách cũng cảnh báo người dân không chia sẻ hình ảnh, video liên quan UAV.

Vùng Orenburg nằm ở miền nam Nga, giáp Kazakhstan và cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km. Nhà máy xử lý khí Orenburg là cơ sở quan trọng của Gazprom trong lĩnh vực tinh chế, xử lý khí đốt và sản xuất heli. Theo Kyiv Post, đây là một trong những tổ hợp hóa chất khí lớn nhất thế giới. Cơ sở này cũng tham gia dự án KazRosGaz, chuyên xử lý khí đốt từ mỏ Karachaganak của Kazakhstan, đồng thời là nhà sản xuất duy nhất các chất tạo mùi tự nhiên tại Nga.

Những cột khói dày đặc bốc lên từ một nhà máy lọc dầu sau cuộc tấn công bằng UAV tại Moscow, Nga ngày 18.6.2026 ẢNH: REUTERS

Vụ tập kích tại Orenburg diễn ra trong lúc Ukraine tiếp tục gia tăng các đòn tấn công UAV tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga. Theo Reuters ngày 24.6 dẫn 2 nguồn thạo tin, Nhà máy lọc dầu Moscow, cơ sở cung cấp nhiên liệu lớn nhất cho khu vực thủ đô Nga, có thể phải ngừng hoạt động ít nhất 6 tháng sau khi bị hư hại nặng.

Nhà máy này nằm ở ngoại ô phía nam Moscow và đã 2 lần bị UAV Ukraine tấn công trong tháng này, buộc phải dừng hoạt động. "Sẽ mất ít nhất nửa năm để sửa chữa", theo Reuters dẫn một nguồn thạo tin. Gazprom Neft, công ty vận hành nhà máy, chưa bình luận về thông tin trên.

Các đợt tấn công thường xuyên của Ukraine đã làm suy giảm một phần đáng kể năng lực lọc dầu của Nga, gây thiếu hụt nhiên liệu, đẩy giá xăng dầu tăng và khiến nhiều trạm xăng ở các khu vực của Nga xuất hiện tình trạng xếp hàng dài.

Trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 24.6 cho biết nước này đang xem xét cấm xuất khẩu dầu diesel. Báo Vedomosti cũng đưa tin Moscow đang cân nhắc nhập khẩu nhiên liệu để bù đắp thiếu hụt, đặc biệt tại bán đảo Crimea, nơi việc bán xăng cho người dân đã bị tạm dừng.

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Thành phố Ukraine hứng tên lửa, Nga kiểm soát thêm khu dân cư ở Sumy

Ukraine ngày 24.6 cáo buộc Nga phóng tên lửa đạn đạo vào một cơ sở tại thành phố Kryvyi Rih (tỉnh Dnipropetrovsk), khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kryvyi Rih, cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 23.6 theo giờ địa phương. Kryvyi Rih là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh Dnipropetrovsk và thường xuyên trở thành mục tiêu bị tập kích, theo The Kyiv Independent.

Theo ông Vilkul, lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M mang đầu đạn chùm. Lực lượng cứu hộ đã được điều đến hiện trường sau vụ tấn công.

Lính cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường vụ tấn công tên lửa tại Kryvyi Rih, vùng Dnipropetrovsk (Ukraine) ngày 23.6.2026 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án vụ tập kích, cho rằng các cuộc tấn công lặp lại của Nga cho thấy sức ép quốc tế lên Moscow vẫn chưa đủ. "Mỗi ngày như vậy và mỗi cuộc tấn công của Nga đều chứng minh rằng áp lực lên đối thủ [Nga] trong cuộc chiến này là không đủ", ông Zelensky viết trên X.

Phía Nga chưa bình luận về cáo buộc trên. Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.6 tuyên bố nước này đã kiểm soát khu dân cư Ivolzhanskoye ở vùng Sumy (đông bắc Ukraine). Theo Hãng thông tấn TASS, việc kiểm soát Ivolzhanskoye, nằm gần sông Oleshnya và cách thành phố Sumy khoảng 25 km, giúp mở rộng "vành đai an ninh" dọc biên giới tỉnh Kursk của Nga, đồng thời củng cố vị trí của lực lượng Nga trên hướng Sumy.

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Nga nói về đàm phán với Ukraine

Điện Kremlin ngày 24.6 cho biết Nga hy vọng sẽ nối lại liên lạc với các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner về vấn đề Ukraine. "Chúng tôi hiểu rằng liên lạc sẽ tiếp tục. Hiện tại họ đang bận rộn với những vấn đề khác, nhưng đến một lúc nào đó họ sẽ rảnh và chúng tôi hy vọng sẽ có thêm hợp tác", Reuters dẫn lời ông Peskov nói.

Ông Peskov cho biết Nga đánh giá cao nỗ lực của các đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine, gọi cách tiếp cận của họ là "mang tính xây dựng", vì "sẵn sàng lắng nghe tất cả các bên".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Moscow ngày 19.6.2026 ẢNH: REUTERS

Cũng trong ngày 24.6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói nước này vẫn tin cuộc xung đột tại Ukraine có thể được giải quyết bằng con đường chính trị và ngoại giao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bất kỳ tiến trình nào cũng phải tính đến các yêu cầu an ninh của Nga.

"Tôi tin rằng vẫn có thể giải quyết tình hình xung quanh Ukraine bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Tổng thống Putin đã nhiều lần khẳng định điều này", theo Kyiv Post dẫn lời ông Lavrov.

Theo ông Lavrov, một thỏa thuận tiềm năng cần bao gồm các bảo đảm an ninh ràng buộc về pháp lý, dựa trên nguyên tắc "an ninh không thể chia cắt", trong đó có việc bảo đảm an ninh cho Nga ở biên giới phía tây.

Ông cũng cho rằng phương Tây phải từ bỏ các kế hoạch mở rộng quân sự, chính trị và kinh tế trong khu vực mà Moscow xem là lợi ích sống còn. Dù nói sẵn sàng đàm phán, ông Lavrov khẳng định Nga sẽ không đồng ý ngừng giao tranh dọc theo chiến tuyến hiện tại như một điều kiện tiên quyết để mở lại đối thoại với Ukraine.