Oanh tạc cơ chiến lược Nga bay 16 giờ gần không phận NATO

"Các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 thuộc lực lượng hàng không tầm xa của không quân vũ trụ Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trong không phận quốc tế ở vùng biển Barents và biển Na Uy", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram ngày 23.6.

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160M cất cánh ở Kazan (Nga) ngày 22.2.2024 ẢNH: AFP

Theo Hãng thông tấn TASS, các phi hành đoàn Tu-160 đã thực hành tiếp nhiên liệu trên không trong quá trình làm nhiệm vụ. Chuyến bay được các tiêm kích MiG-31 thuộc không quân vũ trụ Nga hộ tống. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu nước ngoài đã xuất hiện tại một số thời điểm, nhưng không nêu rõ thuộc quốc gia nào.

Nga thường triển khai tiêm kích hộ tống các chuyến bay quân sự ở vùng trời quốc tế gần lãnh thổ nước này. Hồi tháng 4, Nga thông báo 2 máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS thực hiện chuyến bay hơn 7 giờ trên vùng biển quốc tế tại biển Barents và biển Na Uy, theo Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tu-160 là một trong những máy bay ném bom chiến lược lớn nhất thế giới, có khả năng mang khoảng 45 tấn vũ khí, gồm tên lửa hành trình mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Toàn bộ vũ khí được bố trí trong thân máy bay, giúp giảm lực cản và duy trì hiệu suất bay.

Các phiên bản Tu-160M hiện đại có thể phóng tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 và Kh-102 từ khoảng cách hơn 5.000 km, cho phép tấn công mục tiêu mà không cần tiến vào vùng phòng không đối phương. Khi kết hợp với tiếp nhiên liệu trên không, loại oanh tạc cơ này có thể thực hiện các nhiệm vụ xuyên lục địa, theo chuyên trang Military Watch Magazine.

Nga - Belarus sẽ thảo luận về 'tối hậu thư' từ Ukraine

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan chiến sự Ukraine tiếp tục leo thang. Điện Kremlin ngày 22.6 cáo buộc Ukraine đe dọa chủ quyền của Belarus, đồng minh thân cận của Nga, sau khi Kyiv yêu cầu Minsk dỡ bỏ các trạm chuyển tiếp tín hiệu mà Ukraine cho là đang hỗ trợ các cuộc tấn công của Nga.

Trong một diễn biến khác, Đại diện Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Andrii Melnyk ngày 22.6 cho biết Kyiv có thể xem xét lại đề nghị ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại nếu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt hoàn toàn và vô điều kiện các hành động thù địch.

"Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán trực tiếp với Nga để đạt một nền hòa bình công bằng và lâu dài phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vô hạn", Reuters dẫn lời ông Melnyk nói.

Theo ông, đề xuất ngừng bắn dọc theo chiến tuyến trên thực tế đã là "một sự thỏa hiệp lớn". Ông cũng cho rằng Ukraine đã thay đổi cục diện chiến sự bằng các cuộc tấn công gần đây, trong đó khoảng 40% nhà máy lọc dầu của Nga bị hư hại.