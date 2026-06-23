Nga rút hệ thống phòng không từ tiền tuyến về bảo vệ Moscow?

Báo The Telegraph ngày 22.6 đưa tin Nga đã lắp tổ hợp phòng không Pantsir trên nóc một tòa tháp gần nhà máy lọc dầu Kapotnya gần Moscow, nơi bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công vào hôm 18.6.

Hệ thống Pantsir-S1M được trưng bày tại một diễn đàn kỹ thuật quân sự gần Moscow năm 2021 ẢNH: REUTERS

Hệ thống phòng không Pantsit trên một tuyến đường gần nhà máy lọc dầu tại Moscow ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE NEW VOICE OF UKRAINE

Đáng chú ý là tổ hợp Pantsir này có gắn lồng kim loại bảo về, là chi tiết thường thấy trên các hệ thống vũ khí được triển khai gần tiền tuyến nhằm đề phòng UAV. Giới chuyên gia quân sự nhận định điều này cho thấy hệ thống Pantsir đã được đưa từ vùng chiến sự ở Ukraine về Moscow.

Nhà máy lọc dầu Kapotnya nói trên sản xuất 40% nhiên liệu cho Moscow, nằm cách Điện Kremlin khoảng 16 km.

Các đợt tấn công gần đây của Ukraine đã phơi bày lỗ hổng phòng không tại Nga, cho dù có đến 3 vành đai phòng không bao quanh Moscow, theo The Telegraph. Ông Robert Brovdi, tư lệnh lực lượng không người lái của Ukraine, cho hay có hơn 100 bệ phóng phòng không và 50 hệ thống Pantsir di động bảo vệ Moscow.

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Ngày 22.6, một đợt tập kích của các UAV Ukraine đã khiến cả 4 sân bay lớn tại Moscow tạm ngừng hoạt động.

Hồi tháng 5, một UAV vượt qua lớp phòng không và phát nổ bên hông một chung cư cao cấp, cách Điện Kremlin 6,4 km.

Hệ thống phòng không của Nga, vốn mạnh về ngăn chặn máy bay và tên lửa, được cho là gặp nhiều thách thức trong việc đối phó với các bầy UAV tầm xa với số lượng lên đến hàng trăm chiếc.

Thậm chí theo một phân tích của đài CNN dựa trên video trên mạng xã hội, trong vụ tấn công lớn nhất do Ukraine tiến hành từ đầu chiến sự, diễn ra ngày 18.6, một tên lửa phòng không của Nga được cho là đã bắn trượt mục tiêu và rơi trúng bể chứa dầu ở ngoại ô Moscow.

Cột khói khổng lồ bốc lên từ phía nhà máy lọc dầu ở Moscow hôm 18.6 ẢNH: REUTERS

Theo một số nhà quan sát, lực lượng phòng không Nga vẫn ngăn chặn được hơn 90% UAV tấn công Moscow. Tuy nhiên, số ít UAV vượt qua được lớp phòng thủ đó đã gây thiệt hại đáng kể.

Ông Anatoliy Khrapchynskyi, chuyên gia hàng không và là cựu sĩ quan không quân Ukraine, nói với kênh DW rằng các hệ thống phòng không của Nga, gồm Pantsir-S1, được thiết kế để đối phó các vũ khí truyền thống như tên lửa hành trình.

Chúng được thiết kế để phát hiện tín hiệu radar phản xạ lại từ mục tiêu bằng kim loại. Tuy nhiên, các UAV hiện đại thường được chế tạo từ vật liệu tổng hợp như nhựa hoặc ván ép, khiến cho các hệ thống phòng không nói trên gần như không thể phát hiện UAV.

Nga chưa có bình luận về các nhận định này.

