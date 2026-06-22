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Thế giới

Ukraine đột phá thêm ưu thế chiến sự nhờ UAV

Vi Trân
Vi Trân

Năng lực tấn công bằng máy bay không người lái tầm trung và xa của Ukraine đang tạo ra thời cơ cho nước này giành lại lãnh thổ cũng như gây tác động lớn tại Nga.

Rạng sáng qua (21.6), quân đội Ukraine được cho là đã tấn công các bến trung chuyển nhiên liệu và cơ sở hạ tầng cảng ở cả hai bờ eo biển Kerch, theo trang The Kyiv Independent. Eo biển Kerch - tuyến đường thủy dài khoảng 35 km nối biển Đen với biển Azov - ngăn cách bán đảo Kerch thuộc Crimea do Nga kiểm soát với bán đảo Taman của Nga, đồng thời đóng vai trò là hành lang hậu cần quan trọng của Moscow.

Vai trò của UAV

Trong vài tháng qua, Kyiv đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) để nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cũng như các cơ sở dầu mỏ và công nghiệp hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow.

Ukraine đột phá thêm ưu thế chiến sự nhờ UAV- Ảnh 1.

UAV tầm trung Behemoth của Ukraine

ẢNH: REUTERS

Theo Viện Nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương (Mỹ), nhờ các đợt tấn công mở đường bằng UAV, quân lực Ukraine đã tiến về phía nam tỉnh Zaporizhzhia trong tháng 5 và đầu tháng 6, đảo ngược tiến bộ mà quân Nga đạt được trong nhiều tháng. Phần lãnh thổ mà Ukraine giành lại tuy vẫn còn hạn chế nhưng các chiến dịch thành công này cho thấy những bước tiến nhỏ nhờ vai trò của UAV là điều khả thi.

CNN dẫn phân tích từ các chuyên gia cho biết những UAV tầm trung thế hệ mới của Ukraine như FP-2 hay Behemoth (tầm tấn công từ 50 - 300 km) đang gây gián đoạn nghiêm trọng tuyến tiếp tế của quân đội Nga tại mặt trận miền nam Ukraine, giúp Kyiv có cơ hội phá hỏng kế hoạch của Moscow cho một cuộc tiến công vào mùa xuân.

Lực lượng Các hệ thống không người lái của Ukraine cho biết trong một năm qua, số lượng các nhiệm vụ tấn công tầm trung đã tăng 28 lần. Mục tiêu là kiềm chế tiềm lực tấn công của Nga, tạo ra những vấn đề hậu cần và tiếp tế không thể vượt qua cho lực lượng đối phương và xóa sổ hệ thống phòng không của Nga ở các khu vực bị chiếm đóng để mở ra "hành lang" cho UAV tầm xa của Ukraine.

Lỗ hổng phòng không của Nga

Bên cạnh đó, những đợt tấn công tầm xa của Kyiv cũng đã phơi bày lỗ hổng phòng không bên phía Moscow. Trong tháng này, Ukraine đã tấn công mục tiêu tại TP.Saint Petersburg ngay trong ngày thành phố khai mạc diễn đàn kinh tế thường niên. Ngày 18.6, UAV Ukraine cũng oanh tạc Moscow trong đợt tấn công lớn nhất từ đầu chiến sự. Đến ngày 20.6, Tổng thống Zelensky xác nhận UAV đã đánh trúng một cơ sở lọc dầu tại vùng Tyumen ở miền tây Siberia (Nga), cách biên giới Ukraine gần 2.000 km.

Ukraine đột phá thêm ưu thế chiến sự nhờ UAV- Ảnh 2.

Khói đen bao trùm Moscow sau vụ tấn công cơ sở lọc dầu ngày 18.6

ẢNH: REUTERS

Các đợt tấn công vào hạ tầng năng lượng đã làm thiếu hụt xăng dầu tạm thời tại một số khu vực ở Nga và bán đảo Crimea, buộc nhà chức trách áp dụng các biện pháp kiểm soát giá cả và dừng kinh doanh, theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ).

Một số nhà quan sát cho rằng những cuộc tấn công tầm xa vào hạ tầng năng lượng là đòn chính trị, gây tác động tâm lý đến người dân Nga và áp lực trước thềm bầu cử Duma Quốc gia (hạ viện Nga) vào tháng 9. Trong khi đó, những đợt tấn công tầm trung nhắm vào các cơ sở hậu cần trên chiến trường dường như đang giúp Ukraine chiếm ưu thế và làm suy yếu sự kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. 

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng thử thách tiếp theo sẽ là làm thế nào để tận dụng ưu thế này để thực sự giành lại đất đai. Theo tuyên bố của ông Zelensky, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công tầm trung và tầm xa trong thời gian tới, tập trung vào lĩnh vực dầu mỏ.

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