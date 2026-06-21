Chiến sự Ukraine ngày 1.578: Hai bên tập kích lẫn nhau

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 99 máy bay không người lái (UAV) tầm xa trong đêm 19.6 và rạng sáng 20.6, đồng thời tuyên bố đã bắn hạ 92 chiếc trong số đó, theo trang tin The Kyiv Independent.

Một khu chợ bên cạnh một con phố được phủ lưới chống máy bay không người lái tại thành phố Kramatorsk ở vùng Donetsk vào ngày 19.6 Ảnh: Reuters

Ngoài ra, giới chức ở 5 tỉnh của Ukraine sáng 20.6 cáo buộc rằng các cuộc tấn công của lực lượng Nga trong 24 giờ trước đó khiến 3 người chết và 45 người bị thương.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.6 khẳng định trong 24 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 1.440 binh sĩ trên tất cả các mặt trận trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong cùng thời gian, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 13 quả bom dẫn đường và 740 UAV cánh cố định của Ukraine.

Đến tối 20.6 chưa có thông tin phản ứng từ hai phía đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

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Ukraine nhắm vào nhà máy lọc dầu Nga cách xa 2.500 km?

Tỉnh trưởng Alexander Moor của tỉnh Tyumen thuộc Nga ngày 20.6 thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng hệ thống phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một nhà máy lọc dầu ở thành phố Tyumen, theo Reuters.

"Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy lọc dầu Tyumen đã bị đẩy lùi... Theo thông tin sơ bộ, nhà máy lọc dầu không bị hư hại và nhân viên đã được sơ tán", ông Moor viết.

Một máy bay không người lái tầm xa của Ukraine được phóng từ một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine vào ngày 16.5 Ảnh: AFP

Tyumen, cách biên giới Ukraine hơn 2.500 km về phía đông, là một trong những vùng sản xuất dầu khí quan trọng nhất của Nga. Nhà máy lọc dầu Tyumen, một trong những nhà máy hiện đại và phức tạp nhất của Nga, chế biến khoảng 6 triệu tấn dầu thô/năm, sản xuất khoảng 0,5 triệu tấn xăng và 2,5 triệu tấn dầu diesel.

Trong khi đó, Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Serhii Sternenko ngày 20.6 viết trên mạng xã hội rằng UAV nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Tyumen, và "cư dân địa phương cho biết đã nghe thấy ít nhất hai tiếng nổ", theo trang tin The Kyiv Independent.

Ngoài ra, Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công bằng UAV trên bán đảo Crimea vào ngày 19.6 và rạng sáng 20.6, nhắm vào các cơ sở năng lượng trên bán đảo này, theo The Kyiv Independent dẫn lời các quan chức Ukraine.

Chỉ huy USF Robert Brovdi đã đăng tải trên mạng xã hội đoạn video về Lữ đoàn 414 của USF tấn công cơ sở chứa khí đốt ngầm Hlibivka ở phía tây Crimea. Ông còn khẳng định radar phòng không và một đầu máy xe lửa cũng là mục tiêu tấn công trên bán đảo.

Sau cuộc tấn công vào đầu ngày, nhiều vụ nổ cũng vang lên trong đêm 19.6 và rạng sáng 20.6, theo kênh truyền thông Telegram Crimean Wind.

Đến tối 20.6 chưa có thông tin phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của bên kia.

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Ông Zelensky yêu cầu Belarus tháo dỡ thiết bị do Nga sử dụng tấn công Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19.6 tuyên bố một tuần là đủ để Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dỡ bỏ các thiết bị do Nga sử dụng trong những cuộc tấn công vào Ukraine, theo Reuters.

Ông Zelensky cáo buộc rằng các trạm tiếp sóng tín hiệu được đặt tại hai khu vực của Belarus giáp biên giới Ukraine được lực lượng Nga sử dụng để hỗ trợ định hướng trong các cuộc tấn công nhắm vào dân thường Ukraine.

Đến tối 20.6 chưa có thông tin phản ứng từ ông Lukashenko và Nga trước nay phủ nhận tấn công dân thường trong cuộc chiến.

Trong những tháng gần đây, ông Zelensky đã nhiều lần nói rằng Nga có kế hoạch lôi kéo Minsk tham gia sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine.

Trong tháng trước, ông Lukashenko bác bỏ ý kiến rằng Minsk sẽ bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc chiến, nhưng nhấn mạnh cùng với Moscow, họ sẽ tự vệ trong trường hợp bị tấn công.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với mạng truyền hình Al Arabiya gần đây, ông Lukashenko nói rằng Ukraine không có gì phải sợ Belarus, và cả Kyiv lẫn Moscow nên thỏa hiệp để chấm dứt xung đột.

Trong tuần này, Nga cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một chiếc xe buýt chở trẻ em Belarus đi qua Nga. Kyiv phủ nhận trách nhiệm.

Trong vụ đó, một phụ nữ đi cùng các em nhỏ đã thiệt mạng và 8 người, trong đó có 6 trẻ, bị thương. Bộ Ngoại giao Belarus cho hay họ đã yêu cầu "giải thích đầy đủ" từ Ukraine, theo Reuters.

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