Anh trình làng các tên lửa sản xuất cho Ukraine mà không cần linh kiện Mỹ

Kể từ cuối năm 2024, việc giảm sự phụ thuộc vào vũ khí tầm xa của Mỹ là ưu diên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tên lửa do MBDA UK, MGI Engineering và Rotron Aerospace phát triển trong khuôn khổ Dự án Brakestop, đều vượt qua giai đoạn thử nghiệm diễn ra trong mùa xuân năm nay, báo Financial Times đưa tin hôm 20.6.

Sau các cuộc thử nghiệm tiếp theo trong năm nay, một hoặc nhiều tên lửa được dự kiến sẽ bàn giao cho Ukraine vào cuối năm, theo một quan chức Anh.

Số vũ khí trên đều không cần linh kiện Mỹ, theo đúng yêu cầu của Bộ Quốc phòng Anh cũng như tránh sự can thiệp của Washington trong quá trình xuất khẩu và sử dụng.

Một quan chức khác xác nhận cấu hình của tên lửa được thiết kế nhằm trao quyền tự chủ lớn nhất cho Anh trong việc bàn giao vũ khí cho Ukraine.

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Dự án được khởi động tháng 11.2024, sau khi Mỹ hoãn giao các tên lửa tầm xa như ATACMS và Storm Shadow cho Ukraine, cũng như chậm phê chuẩn để lực lượng quân đội chính quyền Kyiv sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Một quan chức Anh cho biết việc Storm Shadow có bao gồm các linh kiện Mỹ như các hệ thống dẫn đường và sự phụ thuộc vào dữ liệu bản đồ của Mỹ đôi khi gây gián đoạn kế hoạch triển khai tên lửa từ cuối năm 2024.

"Chúng tôi không muốn việc được phép [sử dụng các loại vũ khí này] phụ thuộc vào diễn biến trên bàn đàm phán", quan chức cho biết, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, tên lửa "Crossbow" do MBDA UK phát triển sử dụng hệ thống dẫn đường bằng hình ảnh do công ty tự phát triển và hoàn toàn không chứa linh kiện Mỹ.

Bên cạnh đó, MGI dựa vào một hế thông tương tự do công ty Auterion (Mỹ-Đức) thiết kế mà không dựa vào dữ liệu bản đồ hoặc định vị xuất phát từ Mỹ.