Neymar khóc nức nở khi Brazil thua và những giây phút không giữ được 'cái đầu lạnh'

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Neymar đã được HLV Carlo Ancelotti trao cơ hội ở trận gặp Na Uy, nhưng với đôi chân đã mỏi mệt vì tuổi tác và chấn thương, anh không giúp Brazil tạo ra sự khác biệt nào. Cuối trận, ngôi sao sinh năm 1992 không kìm được những giọt nước mắt.

Ở vòng 16 đội, Neymar ngồi dự bị và vào sân phút 67. Thời điểm đó, tỷ số là 0-0 và anh không tạo được sự khác biệt ẢNH: REUTERS Sau đó, Na Uy có 2 bàn thắng liên tiếp nhờ cú đúp của Erling Haaland (phút 79 và 90). Từ lúc này, Neymar không giữ được bình tĩnh, nôn nóng và có pha phạm lỗi với Martin Odegaard khi hỗ trợ phòng ngự ẢNH: REUTERS Neymar thậm chí còn lao vào tranh cãi ẢNH: REUTERS Cuối trận, Neymar tiếp tục tranh cãi với thủ thành Orjan Nyland và khiêu khích ẢNH: REUTERS Trước đó, Neymar đánh lừa Nyland trên chấm phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Brazil ở phút 90+10. Trong tình huống này, thủ môn của Na Uy và Neymar đã có "lời qua tiếng lại". Đó là nguồn cơn dẫn đến hình ảnh ngay phía trên ẢNH: REUTERS Do thời gian trận đấu còn lại quá ngắn, Brazil không thể gỡ hòa. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Neymar đổ gục xuống sân ẢNH: REUTERS Anh ngẩn ngơ tiếc nuối khi chưa để lại nhiều ấn tượng ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS Để có mặt ở Bắc Mỹ mùa hè này, Neymar phải chạy đua với thời gian, phải nỗ lực tập luyện hồi phục chăm chỉ để lấy lại thể trạng, qua đó được HLV Ancelotti điền tên vào danh sách dự World Cup 2026 ẢNH: REUTERS Có lẽ vì hành trình cảm xúc đó, cộng thêm thất bại cay đắng này, Neymar đã bật khóc nức nở. Raphinha và các đồng đội ở đội tuyển Brazil phải đến an ủi ẢNH: REUTERS Thời gian cho Neymar không còn nhiều, và đây rất có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1992 ẢNH: REUTERS 4 năm nữa, Neymar 38 tuổi, trẻ hơn những Lionel Messi, Luka Modric hay Cristiano Ronaldo hiện tại. Nhưng ai cũng hiểu rằng đội trưởng Brazil khó lòng duy trì thể trạng để có thể đá World Cup 2030 bởi anh ưa tiệc tùng, sinh hoạt không chuyên nghiệp như 3 cầu thủ từng giành Quả bóng vàng ẢNH: REUTERS