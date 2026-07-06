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Thể thao World Cup 2026
Vòng 16 đội World Cup 2026: Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, 2 giờ ngày 7.7, trực tiếp trên VTV

Tây Ban Nha không còn là 'mồi ngon' của Ronaldo

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Cristiano Ronaldo từng nhiều lần gieo sầu cho Tây Ban Nha. Nhưng ở trận đấu sắp tới, có lẽ 'La Roja' không cần phải quá e ngại đội trưởng của Bồ Đào Nha.

HÀO QUANG CHỈ CÒN Ở QUÁ KHỨ

Nhắc đến những màn đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, người hâm mộ khó có thể quên đêm Sochi huyền thoại tại World Cup 2018. Khi đó, Ronaldo lập hat-trick vào lưới David de Gea, trong đó có cú đá phạt thành bàn ở phút 88 để giúp "Selecao châu Âu" có trận hòa 3-3. Ronaldo đã ghi 4 bàn, 1 kiến tạo sau 10 lần đối đầu Tây Ban Nha trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây là một trong những đối thủ lớn bị CR7 chọc thủng lưới nhiều nhất.

Trong danh sách các đội tuyển từng nhận nhiều bàn thua nhất từ Ronaldo, Tây Ban Nha đứng ngang hàng với Hà Lan (4 bàn) và chỉ xếp sau những đội tuyển yếu ở khu vực châu Âu như Luxembourg hay Hungary.

Tây Ban Nha không còn là 'mồi ngon' của Ronaldo- Ảnh 1.

Ronaldo vẫn có thể tạo khác biệt, nhưng không còn là mối nguy thường trực

ẢNH: REUTERS

Ronaldo đáng sợ. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn ghi bàn, song dấu ấn không còn rõ nét. Trong 4 pha lập công, 2 bàn được ghi vào lưới tân binh Uzbekistan, bàn còn lại đến từ chấm phạt đền ở trận gặp Croatia tại vòng 32 đội. Quan trọng hơn, Ronaldo không còn là trung tâm trong lối chơi của Bồ Đào Nha. Ở tuổi 41, anh vẫn sở hữu khả năng chọn vị trí và dứt điểm đáng nể, nhưng không còn duy trì được những pha bứt tốc hay khả năng tạo đột biến liên tục như thời đỉnh cao.

Các cây bút của BBCThe Guardian đều nhận định Bồ Đào Nha hiện tại là tập thể vận hành dựa trên hệ thống nhiều hơn là phụ thuộc vào CR7. Điều đó giúp đội bóng của HLV Roberto Martinez cân bằng hơn, nhưng đồng thời cũng cho thấy ảnh hưởng của Ronaldo đã giảm đáng kể so với những năm trước. Rõ ràng, Ronaldo có lẽ không còn đủ để khiến "La Roja" e ngại như cách đây 7 - 8 năm.

Tây Ban Nha DẦN HOÀN THIỆN

Nếu Ronaldo đang đi về phía cuối sự nghiệp, thì Tây Ban Nha lại bước vào giai đoạn chín muồi của một chu kỳ phát triển mới. Chiến thắng 3-0 trước Áo ở vòng 32 đội là minh chứng rõ nét nhất. Đó không đơn thuần là một trận thắng, mà là màn trình diễn thể hiện đầy đủ bản sắc của bóng đá Tây Ban Nha: kiểm soát bóng vượt trội, áp đặt nhịp độ trận đấu và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Trong tay HLV Luis de la Fuente là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Rodri vẫn là bộ não ở tuyến giữa. Pedri ngày càng trưởng thành. Lamine Yamal tiếp tục mang đến những khoảnh khắc bùng nổ bằng kỹ thuật và sự táo bạo hiếm thấy ở tuổi 18. Trên hàng công, Mikel Oyarzabal đang nổi lên như một ứng viên đáng gờm trong cuộc đua Vua phá lưới với 4 bàn thắng.

Điều đáng sợ nhất của Tây Ban Nha không nằm ở một cá nhân cụ thể. Họ sở hữu nhiều nguồn sáng tạo khác nhau. Oyarzabal có thể ghi bàn từ những đường kiến tạo của Cucurella, Yamal. Các nhân tố như Pedri, Pedro Porro... cũng rất xuất sắc. Khả năng luân chuyển bóng liên tục khiến đối thủ rất khó xác định đâu mới là điểm nóng cần khóa chặt.

Nhiều tờ báo châu Âu như Marca, AS hay The Athletic đều đánh giá Tây Ban Nha là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Và dĩ nhiên, Bồ Đào Nha vẫn là đối thủ rất đáng gờm. Họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng trải đều trên cả 3 tuyến, từ Ruben Dias, Bruno Fernandes cho tới Rafael Leao. Một khoảnh khắc xuất thần của Ronaldo cũng có thể thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng nếu nhìn vào phong độ hiện tại, chiều sâu đội hình và chất lượng lối chơi, Tây Ban Nha rõ ràng đang nhỉnh hơn. 

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