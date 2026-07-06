FIFA hoãn khẩn cấp trận Mexico - Anh vì thời tiết cực xấu: Đến khi nào mới đấu được?

Trước đó, nhiều dấu hiệu cho thấy trận đấu này khó có thể diễn ra đúng kế hoạch, tức 7 giờ ngày 6.7 (giờ Việt Nam). Trong vài giờ qua, thủ đô Mexico City hứng chịu một cơn giông lớn với sấm sét, mưa rất to và gió mạnh.

Vì lý do an toàn, FIFA đã kích hoạt quy trình ứng phó thời tiết khắc nghiệt (Severe Weather Protocol). Sau khi đánh giá tình hình, cơ quan điều hành bóng đá thế giới quyết định lùi giờ thi đấu xuống 1 giờ. Vì thế, bóng dự kiến sẽ lăn vào lúc 8 giờ ngày 6.7 (giờ Việt Nam).

Thông báo hoãn trận đấu xuất hiện trên bảng điện tử tại sân Azteca ẢNH: REUTERS

Người hâm mộ đã có mặt ở sân từ sớm và sẵn sàng tận hưởng trận đấu cùng áo mưa và dù ẢNH: REUTERS

Đây là lần đầu tiên tại World Cup 2026 một trận đấu thuộc vòng knock-out phải điều chỉnh giờ thi đấu vì thời tiết. Người hâm mộ bóng đá tại Mexico, Anh và nhiều quốc gia khác sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi thêm để theo dõi cuộc đối đầu được xem là một trong những trận cầu đáng chú ý nhất vòng 16 đội.

Với lợi thế sân nhà Azteca và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng chục nghìn CĐV, Mexico được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Thomas Tuchel. Tuy nhiên, tuyển Anh vẫn sở hữu dàn sao chất lượng cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn khi thời tiết cho phép trận đấu được diễn ra.