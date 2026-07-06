Vozinha sắp sát cánh cùng Messi tại Inter Miami, David Beckham biến giấc mơ thành sự thật tuyệt vời

Messi và David Beckham đều rất ấn tượng với Vozinha

Báo Tây Ban Nha, MARCA cho biết, ông David Beckham, Chủ tịch và đồng sở hữu CLB Inter Miami, cùng gia đình đến xem trận đội tuyển Argentina thắng Cabo Verde tỷ số 3-2 sau hiệp phụ ngày 4.7, đã rất ấn tượng với màn trình diễn của thủ môn Vozinha. Những tin đồn Inter Miami muốn chiêu mộ thủ môn 40 tuổi này là có thật.

Vozinha cản phá nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi của Messi. Họ có thể trở thành đồng đội tại Inter Miami ngay sau World Cup 2026 kết thúc Ảnh: Reuters

Vozinha hiện đã hết hợp đồng với CLB Chaves của Bồ Đào Nha từ ngày 30.6. Vì vậy, sẽ giúp cho khả năng Inter Miami chiêu mộ thủ môn này rất dễ dàng, và phù hợp với mọi quy định trả lương của giải MLS (Mỹ).

Mặc dù vậy, giá trị chuyển nhượng của Vozinha hiện đã tăng lên đáng kể sau các màn trình diễn chói sáng ở World Cup 2026. Vì vậy, để sở hữu thủ môn này, ông David Beckham và ban lãnh đạo của Inter Miami chắc chắn sẽ phải chi ra không ít chi phí chuyển nhượng để thuyết phục.

Biển người chào đón đội tuyển Cabo Verde, Vozinha bước ra World Cup với vị thế mới

"Màn trình diễn của Vozinha trước Argentina của Messi ở vòng 32 đội World Cup 2026 không hề bị ai đó trên khán đài tại Miami Gardens bỏ qua (David Beckham). Mặc dù Argentina được đánh giá là đội mạnh hơn, nhưng thủ môn người châu Phi 40 tuổi này đã giữ cho đội nhà không bị thua kém với những pha cứu thua đi vào lịch sử, giành được sự tôn trọng tuyệt đối từ giới báo chí và đối thủ", MARCA bày tỏ.

"Inter Miami đã chuẩn bị mọi thứ và sẵn sàng cho các cuộc đàm phán tiến triển nhanh chóng. Đây là một cơ hội vàng cho thủ môn Vozinha tìm được bến đỗ như mơ ước của mình, đó là được thi đấu và tập luyện cùng Messi mỗi ngày. Kinh nghiệm của Vozinha là điều các thủ môn của Inter Miami hiện nay còn thiếu, và ông David Beckham muốn có thủ môn này để chuẩn bị cho đội bóng của mình ở phần còn lại mùa giải 2026 bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup", cũng theo MARCA.

Inter Miami sẽ đẩy mạnh các cuộc xúc tiến đàm phán và có thể tiến hành ngay sau khi Vozinha và đội tuyển Cabo Verde vừa trở về quê hương, được chào đón rất nồng hậu sau những gì họ thể hiện đầy quả cảm và truyền cảm hứng tại World Cup 2026, MARCA cho biết và còn thêm rằng: "Inter Miami cũng cần nhanh tay, vì Vozinha hiện cũng được nhiều CLB khác ở Mỹ quan tâm và hoàn toàn có thể nẫng tay trên đội bóng của ông David Beckham".

Messi và thủ môn Vozinha của Cabo Verde sau trận đấu. Vozinha đã cứu thua đến 18 cơ hội tại World Cup 2026, trong đó có đến 8 cơ hội ở trận gặp Argentina Ảnh: Reuters

Messi đã nói gì với Vozinha?

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn riêng với The Times of India, Vozinha tiết lộ, anh và Messi đã nói chuyện với nhau sau trận đấu. "Anh ấy đang ăn mừng cùng đồng đội, nhưng quay sang ôm tôi và nói, "Cậu thật tuyệt vời. Người dân của cậu nên tự hào về cậu", Vozinha chia sẻ lại cuộc gặp, và cho biết lời khen từ Messi là điều "không thể tin được" và không bao giờ quên trong cuộc đời anh.

"Cảm ơn anh, Leo (Messi), anh là người giỏi nhất", tôi trả lời anh ấy. Sau đó tôi hỏi anh ấy, liệu chúng ta có thể đổi áo đấu cho nhau không", thủ môn Vozinha kể lại, rõ ràng là rất xúc động. Messi, đúng với bản tính khiêm tốn của mình, hứa sẽ tặng Vozinha chiếc áo đấu Argentina quý giá trong phòng thay đồ sau khi các cuộc phỏng vấn trên truyền hình kết thúc, theo MARCA.

Giờ đây, nếu các cuộc đàm phán của David Beckham và ban lãnh đạo của Inter Miami thành công, sẽ giúp thủ môn Vozinha còn có món quà lớn hơn và như mơ, đó là thi đấu và tập luyện cùng Messi tại Inter Miami ngay sau World Cup 2026 kết thúc.