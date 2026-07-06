Xác định 2 cặp tứ kết đầu tiên của World Cup 2026, lịch thi đấu mới nhất: Rất hấp dẫn!

Dàn sao hội tụ ở tứ kết World Cup 2026

Đội tuyển Na Uy với sự tỏa sáng của ngôi sao Erling Haaland bằng cú đúp bàn thắng mang về thắng lợi chung cuộc 2-1 trước Brazil ở vòng 16 đội. Kết quả này đưa đội tuyển Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.

Erling Haaland cùng đội tuyển Na Uy chạm trán với đội tuyển Anh của Harry Kane ở tứ kết ẢNH: REUTERS

Ở trận còn lại của vòng 16 đội cũng diễn ra hôm nay, đội tuyển Anh giành thắng lợi kịch tính 3-2 trước chủ nhà Mexico. Ghi bàn cho "Tam sư" là những ngôi sao quen thuộc như Harry Kane (1 bàn) và Bellingham (2 bàn).

Harry Kane là ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Anh, hứa hẹn tỏa sáng ở tứ kết ẢNH: REUTERS

Như vậy đội tuyển Anh sẽ chạm trán với đội tuyển Na Uy ở vòng tứ kết diễn ra lúc 4 giờ ngày 12.7 (giờ Việt Nam). Người hâm mộ chờ đợi những ngôi sao như Erling Haaland (Na Uy), Harry Kane, Bellingham (Anh) tiếp tục tỏa sáng, cống hiến những bàn thắng đẹp, nhiều pha bóng hay.

Xem đội tuyển Anh thắng nghẹt thở Mexico, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM: ‘Đây là năm của chúng tôi’

Mbappe cùng đội tuyển Pháp đối mặt Ma Rốc ở tứ kết ẢNH: REUTERS

Trước đó, World Cup 2026 đã xác định được cặp tứ kết đầu tiên giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Ma Rốc diễn ra lúc 3 giờ ngày 10.7. Đây là trận đấu mà người hâm mộ chờ xem ngôi sao Mbappe của đội tuyển Pháp đọ tài với những gương mặt sáng giá của đội tuyển Ma Rốc như Hakimi, Saibari.

Thủ quân Hakimi của đội tuyển Ma Rốc quyết tâm chinh phục "Les Bleus" ở tứ kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Rạng sáng mai (7.7), diễn ra 2 cặp đấu tiếp theo của vòng 16 đội với cuộc chạm trán giữa đội tuyển Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha (lúc 2 giờ) và đội tuyển Mỹ gặp Bỉ (lúc 7 giờ). 2 đội thắng ở 2 cặp đấu này sẽ gặp nhau ở tứ kết. Cặp tứ kết cuối cùng sẽ được xác định là 2 đội thắng trong 2 cặp đấu giữa đội tuyển Argentina với Ai Cập (23 giờ ngày 7.7), Thụy Sĩ với Colombia (3 giờ ngày 8.7).







