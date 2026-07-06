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Thể thao World Cup 2026

‘Quá thương’ Harry Kane giọng khản đặc cả lại sau màn ca hát vang trời cùng hàng nghìn CĐV Anh

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Harry Kane chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ đội tuyển Anh khi ghi 1 bàn, giúp 'Tam sư' thắng chung cuộc 3-2 trước Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026. Sau trận, anh còn gây sốt với màn phỏng vấn đặc biệt.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Azteca, các cầu thủ Anh đã hòa giọng cùng khoảng 3.000 cổ động viên đội nhà. Bản hit Wonderwall của ban nhạc Oasis vang lên khắp khán đài, trước khi toàn đội tiếp tục hát vang ca khúc Three Lions quen thuộc.

Khi xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với BBC sau trận đấu, Kane chỉ có thể cất giọng khàn đặc. "Giọng của tôi mất rồi", tiền đạo 32 tuổi mở đầu cuộc trò chuyện với MC nhà đài.

‘Quá thương’ Harry Kane giọng khản đặc cả lại sau màn ca hát vang trời cùng hàng nghìn CĐV Anh- Ảnh 1.

Kane hạnh phúc sau chiến thắng của đội tuyển Anh

ẢNH: REUTERS

Ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich sau đó cố gắng chia sẻ về chiến thắng đầy cảm xúc của đội tuyển Anh: "Đó là một trận đấu điên rồ. Chúng tôi đã phải chiến đấu đến cùng. Chúng tôi phải tìm ra cách để vượt qua khó khăn".

Tuy nhiên, đội trưởng đội tuyển Anh liên tục phải ngắt quãng vì không thể phát âm rõ. Anh bày tỏ: "Tôi vừa mới hát ở ngoài kia xong. Thực sự tôi gần như không thể nói chuyện được nữa."

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Dù vậy, Kane vẫn nỗ lực chia sẻ. Anh cho biết chiến thắng này càng trở nên đặc biệt bởi đội tuyển Anh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong trận đấu. Anh nói thêm: "Mọi thứ đều chống lại chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn tìm ra cách chiến thắng. Tôi không còn lời nào để nói nữa. Thậm chí tôi còn không thể nói nổi".

Trên sân Azteca, Kane tiếp tục cho thấy vai trò thủ lĩnh khi ghi bàn từ chấm phạt đền, đóng góp quan trọng vào chiến thắng 3-2 của tuyển Anh. Đó cũng là bàn thắng thứ 6 của anh tại World Cup 2026, giúp chân sút này tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.


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Kane anh Mexico World Cup 2026

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