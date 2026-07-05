Khoảnh khắc Messi nhận quà đặc biệt từ CĐV gây sốt, ‘lòng biết ơn và sự khiêm nhường’

Messi nhận được món quà được ban phước từ Vatican

Sau trận đấu Argentina thắng Cabo Verde với tỷ số 3-2 ở hiệp phụ ngày 4.7 tại vòng 32 đội, Messi trên đường rời sân vận động để cùng toàn đội trở về khách sạn. Anh đi ngang qua khu vực dành cho người hâm mộ, một CĐV đã tiến lại gần để tặng anh một món quà rất ý nghĩa. Đó là một tràng hạt đã được ban phước tại Vatican.

CĐV nói chuyện với Messi và giải thích ý nghĩa về món quà tặng cho anh Ảnh: Chụp màn hình clip/MARCA

"Thay vì chỉ đơn giản, Messi sau khi nhận món quà đã có thể bước đi, nhưng anh dừng lại và đứng khá lâu để nghe vị CĐV kia giải thích về món quà tặng cho anh. Người hâm mộ giải thích rằng, món quà không chỉ dành cho Messi, mà còn cho vợ anh, Antonela Roccuzzo, các con của anh, cha anh và toàn thể gia đình. Trước khi trao tặng, CĐV này cũng nói lời cảm ơn người đội trưởng của đội tuyển Argentina, vì tất cả niềm vui mà anh đã mang đến cho hàng triệu người dân Argentina trong suốt sự nghiệp của mình", báo Tây Ban Nha, MARCA, tường thuật.

MARCA cũng cho biết: "Trước khoảnh khắc đó, Messi đứng lặng người và nhìn khá lâu vào người CĐV kia, anh chú ý lắng nghe từng lời. Trong vài giây, đám đông, máy quay và tiếng ồn xung quanh dường như biến mất.

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Khi người hâm mộ nói xong, Messi đáp lại bằng một cái ôm ấm áp. Không có bài phát biểu, không có cử chỉ dàn dựng và không có nỗ lực tạo ra khoảnh khắc gây sốt trên mạng. Đó chỉ đơn giản là hai người được kết nối bởi lòng biết ơn, một người bày tỏ lòng biết ơn và người kia đón nhận nó với sự khiêm nhường".

Messi đã giành được hầu hết các danh hiệu, phá kỷ lục và nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup, nhưng những khoảnh khắc với CĐV mới làm nên con người của anh, theo MARCA Ảnh: Reuters

"Chỉ một vài lời nói chân thành và một cái ôm thật chặt, một món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, đã tạo nên một trong những khoảnh khắc cảm động nhất của Messi tại World Cup 2026", MARCA bày tỏ.

Cũng theo báo Tây Ban Nha này: "Dù ở Argentina, châu Âu, Mỹ hay giờ đây là tại World Cup 2026, nhiều người hâm mộ thường chờ đợi hàng giờ chỉ để có cơ hội nói vài lời hoặc tặng Messi một vài món quà nhỏ. Nhiều người biết rằng, họ có thể sẽ không bao giờ có cơ hội khác để đứng cách một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất vài bước chân".

Messi đã giành được hầu hết các danh hiệu, phá kỷ lục và nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup. Tuy nhiên, những khoảnh khắc như thế này vượt ra ngoài mọi quy tắc. Người hâm mộ trân trọng chúng, và danh thủ người Argentina cũng vậy. Đó là cơ hội có một không hai trong đời đối với cả hai bên, và được tạo nên bởi môn thể thao vua, bóng đá, MARCA kết luận.