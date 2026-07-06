Đội tuyển Anh tiến vào tứ kết với thông số cực lạ, nhưng hoàn toàn xứng đáng

Đội tuyển Anh làm điều lạ nhất kể từ năm 1966

Theo thống kê của Opta, đội tuyển Anh chỉ kiểm soát bóng khoảng 33,2% suốt cả trận trước đội chủ nhà Mexico, mức thấp nhất trong một trận đấu World Cup kể từ năm 1966. Trong khi, họ cũng có đến 48 pha phá bóng, là con số cao nhất của "Tam sư" trong một trận đấu World Cup kể từ khi có 54 pha phá bóng trước đội tuyển Bỉ năm 1990.

Đội tuyển Anh đã 'vượt ngàn chông gai' trở thành đội đầu tiên đánh bại được Mexico ngay tại thánh địa Azteca Ảnh: Reuters

Trong khi đó, với trung vệ Dan Burn, người vào sân từ phút 75, nhưng đã thực hiện số pha phá bóng nhiều nhất (6 lần) cho đội tuyển Anh. Đây là số pha phá bóng nhiều nhất được thực hiện bởi một cầu thủ vào sân muộn như vậy, trong một trận đấu World Cup kể từ năm 1966, cũng theo Opta.

Các thống kê này nói lên toàn bộ diễn biến căng thẳng mà đội tuyển Anh phải trải qua, khi họ đối đầu trước đội đồng chủ nhà World Cup 2026, Mexico có quá nhiều ưu thế, từ độ cao, sân nhà, sự cổ vũ lớn từ các CĐV trên khán đài.

Đội quân của HLV Tuchel thi đấu chắc chắn và hiệu quả, trong đó 2 tiền vệ trung tâm Declan Rice và Elliot Anderson hoạt động hiệu quả để bảo vệ thành trì vững chắc trước hàng phòng ngự, đối phó cực tốt trước sức ép của Mexico.

Điều này đã tạo tiền đề cho đội tuyển Anh chuyển trạng thái cực nhanh để tung hai "nhát kiếm" sắc lẹm của Jude Bellingham ghi liên tiếp hai bàn các phút 36 và 38 để giúp đội nhà dẫn trước tỷ số 2-0. Các bàn này đều có công kiến tạo của hai cầu thủ thi đấu rất năng nổ trên hàng công "Tam sư" là Saka và Harry Kane, trong khi Gordon cũng có đóng góp trong các tình huống tiền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Các bàn thắng trên cũng giúp đội tuyển Anh tạo niềm tin lớn, rằng họ có thể quật ngã đối thủ ngay tại thánh địa Azteca và chấm dứt chuỗi trận bất bại tại đây của "El Tri", tổng cộng 10 trận trong suốt chiều dài lịch sử ở World Cup.

Thủ lĩnh Harry Kane

Dù bị rút ngắn tỷ số cuối hiệp một, và đầu hiệp hai còn chơi thiếu người sau khi hậu vệ Quansah nhận thẻ đỏ rời sân. Đội tuyển Anh vẫn còn một "vũ khí" khác để lên tiếng đó là Harry Kane. Bàn thắng ghi từ chấm 11m của Kane phút 60 đã giúp "Tam sư" vượt qua cú sốc mất người khi gia tăng cách biệt tỷ số lên 3-1.

HLV Tuchel rút cả Kane ra nghỉ ở phút 90 ngay trước 11 phút bù giờ dài dằng dặc, để tổ chức phòng ngự tối đa Ảnh: Reuters

Với bàn thắng này và một kiến tạo, Kane thực sự là thủ lĩnh và linh hồn của đội tuyển Anh, luôn giúp đội nhà thoát được những tình huống khó khăn tưởng chừng không vượt qua được.

Kane cũng là người đã ghi cú đúp giúp "Tam sư" tưởng đã thua trận, lội ngược dòng thắng CHDC Congo tỷ số 2-1 ở vòng 32 đội. Anh cũng gia nhập cuộc đua vua phá lưới (với 6 bàn), chỉ còn kém Mbappe, Messi, Haaland chỉ 1 bàn.

Kane hiện đã tham gia vào 81 bàn thắng trong 63 lần ra sân cho CLB và đội tuyển quốc gia ở tất cả các giải đấu trong mùa giải 2025 - 2026 (73 bàn thắng, 8 pha kiến tạo). "Không nói nên lời", theo Opta.

Nỗ lực của Mexico giúp họ rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút 69 do Raul Jimenez ghi từ chấm 11 m. Tuy nhiên, đội tuyển Anh đã xứng đáng đi tiếp khi chọn lối chơi phòng ngự toàn bộ trong khoảng 20 phút cuối trận.

HLV Tuchel còn rút cả Kane ra nghỉ ở phút 90 ngay trước 11 phút bù giờ dài dằng dặc. Nhưng với đấu pháp lạ đời 5-3-1 trong thế còn 10 người bên cạnh thủ môn Pickford chơi lăn xả, đội tuyển Anh đã bảo vệ được tỷ số để tiến vào tứ kết.

Tại đây, họ sẽ gặp Na Uy của Haaland, đội còn gây sốc hơn khi loại ứng viên vô địch Brazil với tỷ số 2-1. Cuộc gặp giữa Kane và Haaland, đội tuyển Anh và Na Uy diễn ra lúc 4 giờ ngày 12.7 trên sân Hard Rock ở Miami Gardens (Mỹ).