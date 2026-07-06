Lời nguyền con mèo từ World Cup 2022 vẫn ám ảnh đội tuyển Brazil

Lời cảnh báo cho Brazil từ năm 2022

Một trợ lý HLV của đội tuyển Brazil đã ném thô bạo một con mèo xuống đất trong cuộc họp báo diễn ra vào tháng 12.2022, khi tiền đạo Vinicius đang trả lời phỏng vấn. Nhiều người hâm mộ Brazil khi đó đã cảnh báo, việc đối xử thô bạo như vậy, có thể khiến đội nhà sẽ gặp "vận rủi". Thay vì cần đối xử một cách nhẹ nhàng hơn, đó là để con mèo ở lại hoặc để nó nhẹ nhàng tự di chuyển sang chỗ khác.

Nỗi buồn của CĐV Brazil Ảnh: Reuters

Hành động này ngay lập tức cũng hứng chịu làn sóng chỉ trích từ cộng đồng người yêu động vật trên thế giới. Kể từ đó, nhiều CĐV bắt đầu nhắc đến "lời nguyền con mèo" để lý giải cho những kết quả đáng thất vọng của đội tuyển Brazil.

Bao gồm, hệ quả đến ngay sau đó khi đội tuyển Brazil bị Croatia loại ở tứ kết World Cup 2022 sau khi thua tỷ số 2-4 ở loạt sút luân lưu (hòa 1-1) trong giờ thi đấu chính thức.

Nhưng chưa hết, theo Diario Ole, vụ việc này cũng là nguồn cơn áp lực để sau đó HLV Tite từ chức. Ngôi sao xuất sắc nhất Neymar bị rách dây chằng và phải nghỉ thi đấu hai năm cho đội tuyển quốc gia. Brazil cũng kết thúc chuỗi trận bất bại lịch sử trên sân nhà khi thua Argentina ở vòng loại World Cup 2026. Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) lâm vào khủng hoảng và sa thải tiếp một HLV khác, ông Fernando Diniz.

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Đội tuyển Brazil còn lần đầu tiên thua 3 trận liên tiếp ở vòng loại. Đội tuyển trẻ cũng không đủ điều kiện tham dự Olympic 2024 khi bị loại bởi kình địch Argentina. Bị loại ở tứ kết Copa America 2024 bởi Uruguay. Thua tỷ số kinh hoàng 0-6 trước Argentina tại giải U.20 Nam Mỹ, là thành tích tệ nhất trong lịch sử ở giải đấu lứa tuổi này.

Đội tuyển Brazil còn tiếp tục thua đậm Argentina tại vòng loại World Cup 2026 với tỷ số 1-4 tại sân Monumental. Hậu quả, HLV Dorival Junior bị sa thải, để HLV Ancelotti đến thay thế.

Nhưng HLV Ancelotti cũng không thể giải được "lời nguyền con mèo", đội tuyển Brazil bị loại ngay vòng 16 đội World Cup 2026 trước Na Uy (thua tỷ số 1-2), trong đó cầu thủ Bruno Guimaraes còn sút hỏng quả 11 m ở đầu trận. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Brazil bị loại ở vòng 16 đội World Cup kể từ năm 1990.