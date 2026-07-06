Giải mã điệu 'chèo thuyền Viking' của Na Uy gây bão tại World Cup

Tại mỗi trận đấu của tuyển Na Uy, hàng ngàn cổ động viên (CĐV) đồng loạt ngồi xuống nhịp nhàng, mô phỏng động tác chèo thuyền của người Viking hòa cùng tiếng hô vang "Ro!" (Chèo đi) khiến cầu trường bùng nổ. Chỉ trong vài tuần, điệu chèo thuyền Viking đã càn quét các sân vận động ở Bắc Mỹ, gây bão trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Không chỉ ở trên các khán đài, hình ảnh chèo thuyền còn được ghi lại ở Quảng trường Thời đại (New York), trận đấu bóng chày tại Mỹ hay cả tòa nhà quốc hội Na Uy. Các cầu thủ Na Uy dưới sân cũng nhiệt liệt hưởng ứng màn ăn mừng này, biến nó thành biểu tượng cho sự trở lại của quốc gia Bắc Âu tại World Cup kể từ năm 1998.

Đội tuyển Na Uy tái hiện màn ăn mừng kiểu chèo thuyền Viking sau chiến thắng trước tuyển Brazil tại World Cup 2026 ngày 6.7 ẢNH: REUTERS

Hình ảnh cuồng nhiệt của CĐV Na Uy còn được nêu bật khi đội nhà đã giành chiến thắng trước tuyển Brazil tại vòng 16 đội vào rạng sáng 6.7 (giờ Việt Nam). Đáng chú ý, động tác này chỉ mới được các CĐV áp dụng cách đây vài tháng.

"Tác giả" của màn cổ động gây bão

Theo website của FIFA, mọi chuyện bắt đầu vào tháng 12.2025, khi anh Ole Froystad - người hiện mang biệt danh “anh chèo thuyền” - sáng tác một bài hát cổ động lấy cảm hứng từ động tác chèo thuyền của người Viking.

Ý tưởng trên nhanh chóng được hội CĐV chính thức của tuyển Na Uy tiếp nhận và biến thành một nghi thức lan tỏa khắp toàn cầu như hiện nay. "Thật thú vị khi thấy mọi người xích lại gần nhau và cùng chèo nhịp nhàng như một. Nó tạo ra một tinh thần đoàn kết thực sự", anh Froystad chia sẻ với FIFA.

Anh Torstein Hamran, thành viên ban quản trị hội CĐV Na Uy, cho biết: “Mọi thứ bắt đầu từ ý tưởng của Ole. Sau đó, chúng tôi cùng nhau phát triển nó. Chúng tôi thậm chí còn thu âm một bài hát mang tên Viking Blood (Dòng máu Viking), được phát hành vào cuối tháng 3 với âm thanh nền là điệu chèo thuyền Viking. Ngày nay, nó là một trong những bài hát nổi tiếng nhất ở Na Uy".

CĐV Na Uy thực hiện động tác chèo thuyền Viking tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ) ngày 3.7 ẢNH: REUTERS

Lần đầu vũ điệu chèo thuyền được các CĐV sử dụng là vào trận hòa tuyển Thụy Sĩ hồi tháng 3. Khi đó, ít ai có thể dự đoán được sức lan tỏa của nghi thức này.

"Một số người rất thích, trong khi những người khác lại thấy nó hơi ngớ ngẩn", anh Torstein kể lại. "Chúng tôi chưa bao giờ thử điều này trước đây và lúc đó nó thực sự chưa có gì ấn tượng", anh nói thêm.

Bước đột phá thực sự đến vào đầu tháng 6 trong chiến thắng giao hữu 3-1 trước Thụy Điển. Lần này, các CĐV đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Một đoạn video hướng dẫn thực hiện các động tác được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, một chiếc tù và Viking làm thủ công được sử dụng để báo hiệu nghi thức bắt đầu, và cả đám đông trên sân đã hưởng ứng nồng nhiệt.

Đó là lúc anh Torstein đảm nhận vai trò trung tâm. "Tôi đứng trước khán đài với chiếc trống của mình. Tôi gõ hai nhịp, sau đó chúng tôi bắt đầu hô vang. Chính những khoảng lặng đã đẩy sự căng thẳng lên cao trào trước khi bùng nổ", anh chia sẻ.

Nghị sĩ quốc hội Na Uy thực hiện động tác chèo thuyền Viking để cổ vũ đội nhà hôm 18.6 ẢNH: REUTERS

Hoàn thiện tỉ mỉ

Càng vào sâu trong giải đấu, màn biên đạo càng trở nên tinh tế hơn. Hiện nay, hai chiếc trống được sử dụng cùng lúc để đồng bộ nhịp cho các CĐV ngồi rải rác ở các khu vực. Không lâu sau, các cầu thủ Na Uy đã hưởng ứng màn ăn mừng này, khi cùng người hâm mộ thực hiện điệu chèo thuyền sau mỗi chiến thắng.

"Các cầu thủ muốn mượn chiếc trống của tôi. Tôi đã phải chạy qua nhiều khu vực trên sân để đưa nó cho họ. Tôi mua chiếc trống cũ đó vào năm 2023 và giờ thì nó đã nổi tiếng khắp thế giới”, anh Torstein nói.

Tương tự màn “vỗ tay Viking” nổi tiếng của tuyển Iceland tại EURO 2016, điệu chèo thuyền Viking đã thu hút sự quan tâm từ CĐV các đội khác. “CĐV từ các quốc gia khác rất thích nó. Chúng tôi thậm chí đã chèo thuyền Viking cùng họ trước và sau các trận đấu. Đó chính là ý nghĩa đích thực của World Cup - những người từ nhiều quốc gia khác nhau cùng hòa chung một nhịp và chia sẻ những khoảnh khắc”, anh Torstein kể lại.